Basket. Sisas Perugia, vittoria e vetta

PERUGIA - La Sisas Pallacanestro Perugia inizia il nuovo anno come aveva chiuso il 2024: vincendo. Il blitz a Monteriggioni, in casa della Costone Siena, è la vittoria numero 14 in altrettante partite per le biancorosse di coach Francesco Posti che chiudono il girone d’andata in vetta al campionato di serie B e senza sconfitte. Un ruolino di marcia incredibile ma a tenere il passo delle perugine sono le pistoiesi di Nico Basket, sconfitte proprio nell’ultimo turno prima della sosta. "Siamo dove sognavamo di essere – ha ribadito coach Posti – dopo il successo contro Siena ma il bello viene adesso. La seconda parte di stagione è quella decisiva e lo sappiamo bene. Abbiamo approfittato di queste tre settimane di sosta per ricaricare le pile e presentarci al via del nuovo anno con la mentalità giusta". Una mentalità confermata anche in campo perché, anche contro Siena, la Pallacanestro Perugia ha controllato sempre la gara.