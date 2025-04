Germani Brescia sfida Givova Scafati al PalaLeonessa per i playoff

Per continuare a sognare la Germani Brescia deve provare a fare bottino pieno al PalaLeonessa nella sfida di oggi alle 20.45 contro la Givova Scafati. La squadra di coach Poeta, che ha vinto solo 2 delle ultime 5 partite in un calendario che l’ha messa di fronte a tutte le prime della classe, deve difendersi dagli attacchi di Milano per mantenere il fattore campo almeno al primo turno dei playoff, dall’altra parte, però, quella allenata da coach Ramondino è praticamente all’ultima spiaggia per mantenere le possibilità di salvezza. "Sarà necessario – dice coach Peppe Poeta – compiere una prestazione seria, dura e cercare di imprimere fisicità all’incontro, partendo da un’ottima difesa per poi esprimere il nostro flusso di gioco offensivo che, in casa, ci ha sempre dato grosse soddisfazioni per provare a coinvolgere i tifosi e l’ambiente". All’andata fu una vittoria tutt’altro che semplice per i bresciani che espugnarono Scafati per 93-95, ma da allora la squadra salernitana è stata davvero rivoluzionata in campo e in panchina, mentre la Germani, insieme a Trento, rimane l’unica squadra di Serie A a non aver effettuato interventi di mercato. Tutti a disposizione i giocatori bresciani. S.P.