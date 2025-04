Cantù sfida Avellino per consolidare il terzo posto in Serie A2

Obiettivo chiudere la pratica per il terzo posto, così da avere il fattore campo garantito almeno nei primi due turni dei playoff. Così Cantù si presenta questa sera alle 20.30 nella penultima giornata di Serie A2, sull’ostico campo di Avellino, pronta ad inserire di nuovo Piccoli nel suo roster per ritrovare il successo in trasferta, dove ultimamente è un po’ troppo balbettante (un solo successo negli ultimi cinque viaggi lontano da casa). Una vittoria darebbe la matematica sicurezza visto, il vantaggio negli scontri diretti con Forlì che segue a -2 in classifica.

Sempre in ottica post-season, l’Urania Milano ospita all’Allianz Cloud la Libertas Livorno, i milanesi rincorrono l’ultimo treno per i playoff distanti due punti, ma il successo è importante anche per aver la migliore posizione possibile per i play-in. Stagione praticamente finita per Orzinuovi questa sera impegnata a Nardò (gli orceani sono salvi e non andranno al play-in).

Prova a salire sull’ultimo treno salvezza la Juvi Cremona che ha due punti da recuperare con Cento, ma con lo scontro diretto a favore. Gli orogranata stasera saranno sul parquet di Rieti. Ultimo impegno casalingo per Vigevano che ospita Verona, ma sa già di dover disputare i playout per la salvezza.

S.P.