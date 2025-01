Bene l’ultima vittoria, ma serve continuità. Ristopro ammazzagrandi. Ora l’esame San Severo

Ristopro ammazzagrandi, ora serve la continuità anche lontano dal pubblico amico per imprimere una svolta alla stagione e rinsaldare la posizione play-in. Secondo colpo consecutivo in una settimana contro una big al PalaChemiba di Cerreto d’Esi per la squadra di coach Andrea Niccolai (che in settimana aveva perso però in trasferta nel turno infrasettimanale contro la Luiss Roma) vittoriosa contro il Ruvo di Puglia dopo aver battuto sette giorni prima la Pielle Livorno. Match entusiasmante e sul filo dell’equilibrio, risoltosi dopo un tempo supplementare 84-81 tra il delirio del pubblico fabrianese per l’ennesimo scalpo illustre di una stagione tra alti e bassi. Due squadroni, Livorno e Ruvo, che sul parquet di Cerreto hanno dovuto cedere, confermando che la versione dei biancoblù in casa è ben diversa da quella in trasferta: lo dice la classifica d’altronde che vede la Ristopro salire a quota 20 punti, grazie a 10 vittorie delle quali ben 8 conquistate in casa. E contro il Ruvo di Puglia Niccolai ha dovuto fare a meno pure di Centanni, infortunato per un piccolo problema fisico, non una assenza da poco. Ma la prova di tutti gli altri – a partire da un Pierotti monumentale come a inizio stagione (30 punti, 5/8 da tre) proseguendo con il miglior Dri del campionato (24 punti, 4 canestri da fuori) – è stata di primo livello con un contributo apprezzabile pure dei giovani della panchina. La Ristopro ora prepara la trasferta di San Severo, conta di recuperare Simone Centanni al meglio e di riuscire a essere finalmente anche lontano dal PalaChemiba quella che sa essere a Cerreto: sarebbe fondamentale in ottica play-in perché dopo 22 delle 38 giornate Fabriano è ora undicesima da sola con 2 lunghezze di vantaggio sulla tredicesima, la prima formazione che non sarebbe ammessa alla post season novità di questa stagione (le prime 6 invece vanno direttamente ai play-off, ma sembrano ormai lontane). San Severo attualmente a 16 è quattro punti sotto, non è un campo facile ma è un match che si può fare: a patto che la Ristopro sia quella vista in casa anche recentemente negli exploit contro Livorno e Ruvo di Puglia.