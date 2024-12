Brescia, Natale di sogni: "La classifica? Alla fine"

La Pallacanestro Brescia continua a correre. A Venezia una vittoria di attributi con uno dei migliori Miro Bilan della stagione. Peppe Poeta è il condottiero dell’impensabile: "Sono contentissimo, questa è stata una grande vittoria contro una delle migliori Reyer della stagione. È una vittoria dal peso specifico importantissimo. Siamo stati bravi a sostenere due dei loro rientri. È stata la vittoria di tutti, ognuno ha portato il proprio mattoncino. Tutti sono parte di questa vittoria. Passiamo un bel Natale", il commento raggiante. Ma non si parla di classifica: "No , la voglio guardare solo alla fine del campionato. Dobbiamo godercela, divertendoci, passando la palla e condividendo il più possibile. La classifica la guarderemo alla fine, non adesso". Decisiva una tripla di Miro Bilan, e soprattutto il dominio del centro su Kabengele: "Avevo giocato qui per sette volte (al Taliercio, ndr), con tre squadre diverse. Finalmente un successo. E sono anche convinto che abbiamo vinto con merito". Il croato, legatissimo in passato a Gianmarco Pozzecco, sottolinea l’importanza di Peppe Poeta, che del Poz è assistente in Nazionale: "È lui che ci tiene calmi e ci dà la carica anche nei momenti più difficili". Ora il Natale e quindi il 29 dicembre alle 19.30 l’arrivo di Pistoia al PalaLeonessa. I toscani sono in crisi vera e in rottura prolungata con il pubblico. Altri due punti non sono così impossibili.