Brescia sogna un primo posto storico. Poeta: "Godiamoci questa grande chance"

In palio c’è il titolo d’inverno, la testa di serie più alta nella prossima Frecciarossa Final Eight 2025. Quella che Brescia ha vinto due anni fa prima di uscire subito con Napoli nell’ultima edizione. La stagione della squadra del Cidneo, e anche di Trento, si definisce molto questa sera, alle ore 20, al Palaleonessa. Nessuno è partito per alzare la coppa più importante a giugno, ma il primato del girone di andata merita il massimo spazio. E Brescia-Trento sia, per l’ultima di andata. Entrambe sconfitte nell’ultima gara, entrambe a quota 22 in classifica. La vincente sarà campionessa d’inverno, la perdente potrebbe anche essere risucchiata più in basso da Bologna e Trapani.

Questa sarà la gara numero 18 tra le squadre. Trento è avanti nel totale per 12-5 e per 6-2 nelle sfide giocate a Brescia. Sulla panchina di Trento c’è l’ex Cremona Paolo Galbiati, e anche l’ala Andrea Pecchia: "Sarà una partita molto importante, perché entrambe le squadre si giocano il primo posto. Arriviamo da alcune sconfitte e vogliamo assolutamente tornare alla vittoria. Stiamo lavorando per recuperare le energie" le sue parole.

Per Peppe Poeta (nella foto), capoallenatore esordiente, è pronto: "Siamo pronti ad affrontare questa splendida partita che dobbiamo saperci godere. Esserci guadagnati la possibilità di giocarci il primato va oltre a ogni nostra più rosea aspettativa. Affrontiamo la Dolomiti Energia Trentino, una formazione capace di compiere una strabiliante prima parte di stagione". Il rispetto per i rivali è massimo: "Alla società e a coach Paolo Galbiati deve essere riconosciuta la bravura, al contempo, nel lanciare i giovani, nel giocare una pallacanestro divertente e svolgendo così un lavoro eccellente, che li ha portati al primo posto in classifica. Siamo attesi da una partita ad alta intensità, con l’obiettivo di provare a bloccare il loro flusso di gioco offensivo, forse il migliore di tutto il campionato in termini di ritmo, cercando, invece, di esaltare i nostri punti di forza".