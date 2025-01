Brescia torna se stessa e demolisce Varese. Poeta tiene la vetta, Mandole cade ancora

Brescia domina e riscatta il ko contro Derthona travolgendo Varese con un netto 77-118. Una prestazione autoritaria della Germani di Peppe Poeta che ha mostrato fin da subito un’intensità e una precisione letali, a fronte di un’Openjobmetis incapace di reagire e ancora alle prese con i problemi difensivi delle prime settimane della stagione.

Il primo tempo è un manifesto della superiorità bresciana: Della Valle (nella foto) inizia con una tripla e un assist per Bilan, mentre Rivers e Ivanovic spingono la Germani al primo allungo, toccando il +8. Varese prova a restare in scia con Alviti e Librizzi, ma la difesa è troppo fragile per arginare il ritmo e la fisicità degli avversari.

Con una serie di triple firmate da Dowe e l’inarrestabile presenza di Bilan sotto canestro, Brescia chiude il primo quarto avanti 19-30, ampliando poi il divario nel secondo periodo grazie alle transizioni fulminee di Rivers, Ndour e Burnell, che aggiornano il massimo vantaggio sul +19 (23-42).

Varese prova a reagire con i canestri di Librizzi e la bomba di Alviti, ma la Germani rimane in controllo grazie al cinismo di Della Valle e Rivers, andando al riposo lungo sul 40-58.

La ripresa è la conferma dello strapotere bresciano, con Bilan che continua a dominare e le triple di Della Valle che affossano ogni speranza di rimonta. Brescia alza ulteriormente l’intensità con Burnell e Ndour protagonisti nelle ripartenze, arrivando sul 58-93 al termine del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo le panchine si svuotano, ma il copione non cambia. Per la Germani si tratta di un successo importante che cancella la sconfitta contro Derthona, confermando il carattere e la qualità della squadra, e rilanciando un messaggio chiaro a Trapani, Trento e Virtus, sue compagne di fuga in vetta.

Varese, invece, si ritrova nuovamente a fare i conti con i limiti di una difesa troppo vulnerabile, che concede agli avversari canestri facili sia da fuori che in area, facendo tornare i fantasmi della crisi di inizio stagione. E gli spetti della retrocessione tornano paurosamente d’attualità, anche se il ritorno di Keifer Sykes è fissato per la prossima settimana, contro l’Olimpia Milano.

