Basket, Serie A: le gare della decima diciassettesima e dove vederle

Bologna, 25 gennaio 2025 – Le Final Eight di Coppa Italia restano per il momento ancora sullo sfondo e il campionato di basket continua il suo corso con la diciassettesima giornata, la quale si aprirà con un quartetto di anticipi in programma quest’oggi: si partirà all’inusuale orario delle 17.30 al PalaFerraris di Casale Monferrato dove è in programma la sfida tra la Bertram Derthona Tortona e la Unahotels Reggio Emilia (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN). Un appuntamento a cui le due squadre si presentano con umori diversi: Tortona, che ha già centrato una storica prima top 16 di Basketball Champions League, è reduce dal successo contro la capolista Brescia mentre l’Unahotels Reggio Emilia di Michele Vitali – che tocca le 300 gare disputate in Serie A – non trova la vittoria dal 22 dicembre ed è reduce da quattro ko di fila. Alle 19.00 andrà invece in scena il derby lombardo tra la Openjobmetis Varese e la Germani Brescia (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN): i biancorossi sono chiamati a riscattare il pesante passo falso di Pistoia, mentre Brescia punta a riprendere la sua marcia nel quartetto di testa dopo il ko subito contro Tortona. Dalle 20.00 si scenderà in campo anche al PalaVerde per la sfida tra la Nutribullet Treviso e il Napoli Basket (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2), due squadre alla ricerca di punti: i veneti, dopo un’ottima striscia positiva di risultati, hanno infatti un po’ perso la continuità (quattro ko nelle ultime cinque gare), mentre Napoli – in piena lotta salvezza – è in crescita dall’arrivo di coach Giorgio Valli (tre successi nelle ultime cinque uscite) ma ha perso Ben Bentil, uscito dal contratto per tornare in Eurolega con l’Asvel Villeurbanne. Il poker di anticipi si chiuderà con la gara delle 20.30 al PalaShark tra la matricola Trapani Shark padrona di casa e l’Estra Pistoia (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN): i siciliani hanno il morale a mille per raggiunto uno storico primo posto con il successo contro Scafati, ma anche Pistoia arriva alla palla a due rinfrancata dalla vittoria piuttosto netta e pirotecnica contro Varese (111-96), che ha interrotto una striscia negativa di quattro ko.

Le gare di domenica 26 gennaio

Quattro saranno anche le gare inserite le gare inserite nel programma di domenica: si ripartirà alle 16 al PalaRadi (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN), dove la Vanoli Cremona e la Givova Scafati – che non vince da cinque partite – cercano punti preziosissimi punti nella corsa salvezza. Sta molto meglio, dopo aver archiviato un periodo piuttosto complicato, l’Umana Reyer Venezia che alle 16.45 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) ospiterà la Dolomiti Energia Trentino, che fa parte del quartetto in vetta nonostante il ko con Brescia. Alle 17 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN) l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà invece la Pallacanestro Trieste: l’Olimpia è chiamata al riscatto dopo la sconfitta da record in Eurolega contro l’Efes, mentre Trieste mette nel mirino il pokjer di vittorie di fila. Infine, alle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMAX, canale 52 del digitale terrestre), la Virtus Segafredo Bologna – sconfitta in rimonta dal Monaco nel match settimanale di Eurolega – punta a tenersi stretta un posto nel gruppetto di testa: per farlo dovrà sconfiggere in casa la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ha invece all’obbiettivo di vincere per allontanarsi dalla zona calda della bassa classifica.