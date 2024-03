Cambio marcia. Cantù ritrova vittoria e sorriso: "La forza del gruppo ha dato frutti»

Il sollievo di una vittoria ritrovata. Umore al rialzo in casa Pallacanestro Cantù dopo la buona prova nel posticipo di lunedì con Verona.

La compattezza del club dopo le ultime uscite a vuoto paiono portare i loro frutti, in primo luogo per Devis Cagnardi: "È stata una partita importante, perché arrivavamo dalle due sconfitte di campionato e da quella di coppa. Sentivamo la pressione di dover vincere questa gara e ci siamo preparati molto in settimana".

L’ex coach di Reggio Emilia indica un punto di partenza importante: "La partita con Forlì, pur avendo lasciato l’amaro in bocca di una sconfitta, ha tracciato una strada. È una vittoria che ci ha dato morale, ma il campionato adesso entra nel vivo e sabato abbiamo una trasferta complicata".

La squadra è rimasta molto focalizzata sull’obiettivo: "Rispetto ad altre volte però, abbiamo giocato una gara molto più accorta e siamo contenti dal punto di vista tecnico-tattico della partita che abbiamo fatto.

Ma siamo ancora più contenti perché abbiamo cercato di sfruttare al massimo la forza di tutto il nostro roster ed è stata una vittoria di squadra, che abbiamo voluto tanto".

Nel 74-69 finale si registrano i 21 punti di Hcikey e i 13 di Young, 18 dalla coppia Moraschini-Baldi Rossi.

Alessandro Luigi Maggi