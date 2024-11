Campionati giovanili. La Vuelle Under 17 a tutto gas. Grasso e Leonardi vedono l’Azzurro

Continua il periodo difficile per la VL anche nel campionato under 19, dove la formazione di coach Luminati incappa nella terza sconfitta consecutiva dopo un doppio supplementare. A Siena la TeamSystem inizia non nei migliori dei modi, soffrendo l’intensità dei padroni di casa e accusando subito uno svantaggio in doppia cifra alla sirena del primo quarto, 22-12, prima di ricomporsi e limitare lo svantaggio fino all’intervallo con il punteggio di 38-29. Al rientro in campo però è nuovamente Siena ad approcciare meglio, toccando il massimo vantaggio sul +15, quando però la Vuelle ha una reazione d’orgoglio e inizia la propria rimonta. Trascinata da Cornis e Aloi, autori rispettivamente di 23 e 22 punti, i biancorossi risalgono fino al -3 a fine terzo quarto e poi pareggiano la sfida a pochi istanti dalla sirena, ringraziando il ferro che rigetta l’ultimo tiro senese. Una delle leggi della pallacanestro vuole che chi riesce a forzare il supplementare abbia poi la meglio, spinto dall’energia della rimonta, e questa partita sembrava andare in quella direzione quando la Vuelle si trova a +5 a 30’’ dalla fine; tuttavia Siena è dura a morire, rimonta e forza il doppio overtime, nel quale le due formazioni, stanchissime, non segnano più, concludendo i secondi cinque minuti aggiuntivi 5-4, quando basta alla Virtus Siena per prendersi i due punti e raggiungere la Vuelle a otto punti in classifica.

Nel campionato under 17 nel gruppo A comanda al momento la TeamSystem Vuelle a punteggio pieno, davanti allo Sporting Porto Sant’Elpidio corsaro alla palestra Galilei contro il Bramante con il punteggio di 54-75, tenendo così la scia della capolista. Il Bramante di coach Nicolini è quarto, sesti i Proca Gators. Nel gruppo B, dopo nove giornate, la Stamura Ancona è in testa senza sconfitte davanti alla Jesi Basket Academy, mentre le due pesaresi - Loreto e Basket Giovane - sono i fanalini di coda, con l’Italservice Loreto vincente nel derby cittadino. Fanno parte dell’under 17 della Vuelle Riccardo Leonardi e Samuele Grasso, entrambi classe 2009 che sono stati inseriti tra gli atleti a disposizione della nazionale under 16 in vista del raduno della prossima settimana, confermando il loro nome tra i migliori 24 della propria annata. Proprio Grasso, giunto a Pesaro quest’anno da San Paolo Ostiense, sta viaggiando a 20.1 punti a partita, terzo miglior marcatore tra i due gironi dell’under 17. Turno di riposo infine per la Vuelle under 15, che tornerà in campo il 1° dicembre a Pontevecchio Perugia per riscattare la sconfitta subita contro la Stamura Ancona che vale al momento il secondo posto, mentre il Loreto è stato sconfitto in casa da Jesi per 44-73.

Leonardo Selvatici