Oki Maretto resta alla Vuelle: rinnovo per la prossima stagione

Oki Maretto resta in biancorosso anche la prossima stagione. Una bella notizia, comunicata nel pomeriggio di ieri, che ha davvero fatto felici tutti: società, giocatore e tifosi. Un assist soprattutto per il morale della tifoseria, piuttosto demoralizzata per il momento complicato attraversato dalla Vuelle, scivolata di nuovo all’11° posto, coi playoff più lontani e i rischi connessi con i play-in da affrontare in un finale di stagione che si sognava diverso. Il fatto che la società si sia seduta al tavolo con il talento argentino, decidendo di proseguire insieme il cammino, è un piccolo segnale che fa ben sperare che il roster del prossimo anno sarà costruito con più criterio ed attenzione, più calibrato sulla categoria. "Sono e siamo molto contenti di avere ‘Oki’ con noi anche nella prossima stagione, continuerà a far parte del nostro progetto – commenta il presidente della Carpegna Prosciutto, Andrea Valli –. Quest’anno è stato fondamentale per il suo percorso di crescita, grazie anche ad un minutaggio sempre maggiore e riteniamo che possa continuare ad offrire un contributo sempre più importante. Per noi il settore giovanile rappresenta un asset strategico, una risorsa preziosa su cui vogliamo investire sempre di più. Stiamo già lavorando per renderlo ancora più forte e strutturato dalla prossima stagione". Le parole dedicate al potenziamento del vivaio ("l’operazione si colloca all’interno della strategia di crescita e valorizzazione del settore giovanile" dice un passaggio del comunicato stampa), sono un’altra indicazione importante perché si è visto che al di là dell’esperienza, in un campionato del genere conta anche avere freschezza dentro un organico che deve affrontare 38 partite di regular-season. Non è specificato per quanto tempo le due parti staranno ancora insieme, la nota della società dice solo che "il club e il giocatore argentino hanno – di comune accordo – deciso di non esercitare la clausola di uscita dal contratto in essere". Maretto fa parte della Vuelle dal 2021, anno in cui si è unito alla squadra Under 19 della Vuelle. Il talento di Buenos Aires, guardia classe 2004, l’anno scorso era approdato in prima squadra, partecipando al campionato di Serie A per poi essere confermato anche per l’attuale stagione di A2.

"Sono felicissimo di restare a Pesaro anche per la prossima stagione – dice Maretto, esprimendo la sua soddisfazione – anche se il focus è ancora sulla stagione attuale, nella quale cercheremo di fare il meglio possibile. Qui a Pesaro sono cresciuto tanto, a partire dalle giovanili per poi approdare nel roster della prima squadra. Sono davvero orgoglioso di tutto questo; qui i tifosi sono fantastici e ogni giorno apprezzo il calore e il supporto che ci trasmettono, tanto più nei confronti di un giovane come me che ha bisogno di fiducia nei momenti più complicati. Il pubblico mi ha sempre sostenuto e di questo sono davvero grato".

Elisabetta Ferri