Cantù, è falsa partenza. Trieste vince in trasferta

La Pallacanestro Trieste parte forte, esce nel finale, e si prende a Desio gara-1. Per Cantù una sconfitta pesante nella sua evoluzione, perché dopo la bella reazione di inizio secondo tempo gli uomini di Cagnardi perdono il filo e si arrendono. Cantù approccia male, e viene subito travolta dalla marea triestina. 5/21 il dato dall’arco per i padroni di casa, che pure prendono 11 rimbalzi offensivi, ma pungono poco a parte un buon Bucarelli. Trieste invece vola, soprattutto da 2 (14/22), con ben 11 dell’ex varesino Reyes. Nel terzo quarto arriva però il 20-9 che cambia tutto, e che per la squadra di Cagnardi vale anche il sorpasso. Ma il basket è fatto di presenza, letture, condivisione del pallone, idee chiare. Quelle che Trieste pare aver trovato, premiando il lavoro di Mike Arcieri, ex GM di Varese che scelse coach Christian dopo aver sentito un podcast. Cantù invece è individualità, solo tiro da 3 punti, e per 6’ nel quarto quarto non vede mai il canestro. Anche con Moraschini, che in fondo in categoria ci è scese per dominare. Young trova il primo a poco più di 3’ dalla sirena, ma la resa è scomposta e desolante: 9/40 il dato dall’arco, 16 per Hickey, 4 per Moraschini con 2/7 dal campo.

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ-PALLACANESTRO TRIESTE 65-72 (15-25, 17-21, 20-9, 13-15)