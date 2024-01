Cantù ospite a Rieti per tenere il secondo posto. Cremona-Treviglio, weekend col derby lombardo

Spettatrice interessata del big match di ieri sera tra Torino e Trapani, Cantù torna in campo sullo storico parquet della Sebastiani Rieti nella giornata di domani. I laziali sono quarta forza del campionato, Cagnardi dalla sua ha una squadra seconda, in crescita di consapevolezza e un Riccardo Moraschini sempre più vicino alla forma ottimale. In cerca di riscatto nella capitale l’Urania, precipitata in sesta posizione dopo l’ultimo ko. Di fronte la Luiss Roma a caccia di punti salvezza, una squadra che spesso ha saputo impressionare. Da segnalare nel girone verde anche il derby lombardo tra Juvi Cremona e Treviglio. I bergamaschi, attualmente settimi in classifica, sono tra le grandi delusioni di questa parte di stagione, mentre la JuVi tenta l’assalto al quarto posto. Nel girone rosso Orzinuovi ospita la corazzata Udine. Serve un successo per staccarsi dall’ultima posizione, ma la corsa salvezza per i bresciani sarà ardua nonostante il grande impatto dell’ala Grant Basile.

A.L.M.