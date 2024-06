Capolavoro Libertas, Roseto si arrende: 54-64

Livorno, 4 giugno 2024 - Il blitz è compiuto. L’impresa è riuscita. Il colpaccio, andato in porto. La Libertas impatta la serie, sgonfia al PalaMaggetti Roseto, costretta a cedere il passo in gara-2 di finale playoff 54-64. Capolavoro della truppa di coach Andreazza, in grado di correggere e limare i dettagli che non hanno funzionato nel primo incrocio. Una vittoria che pesa una tonnellata, perché essendo in esterna vale il fattore campo, adesso a vantaggio della Akern. La serie migra adesso dall’Adriatico al Tirreno, da Roseto degli Abruzzi a Livorno, con la gara-3 in programma venerdì sera, in un PalaMacchia incandescente oltre che sold out.

STARTING FIVE

RO: Mantzaris, Durante, Maiga, Guaiana, Klyuchnyk (all. Gramenzi)

LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza) Arbitri: Castellano, Rizzi

1QT (16-12) – Partita che si sblocca dai liberi, a favore di Roseto con il 2/2 di Klyuchnyk (2-0). Risponde la Libertas con un poderoso canestro da tre con un rilascio rapidissimo (2-3). Williams eurostep bellissimo e penetrazione vincente entrati nel quarto minuto (2-5). Peccato che il verdissimo 2005 Maiga per Roseto, taglio arresto e tiro punisce la difesa LL (4-5).Trova il sorpasso la Liofilchem con Durante che tiene botta nonostante la marcatura stretta di Tozzi, servendosi del tabellone (6-5). Arresto al 24esimo secondo di Durante per Roseto che mette a segno la tripla (8-5). Sul ribaltamento, Tozzi sforna un cioccolatino che Buca divora schiacciando al ferro (8-9). Santiangeli comincia a trovare ritmo dal perimetro a beneficio dei padroni di casa: all’ottavo squadre sul 11-9. Tanto da servire un assist al bacio che taglia tutta la difesa amaranto per lo schiaccione di Maiga (13-9). Primo allungo sul +4 di Roseto, e Andreazza ricorre subito al time out. Tiro dall’area realizzato da Guaiana, prova ad allungare davvero Roseto in chiusura di quarto (15-9). Cameriere sinistro per Saccaggi in penetrazione, che dà ossigeno alla Libertas (15-12). Punteggio alla fine del primo quarto: 16-12.

2QT (31-37) – In apertura di quarto Allinei non perde tempo, si fa trovare coi piedi a posto nell’angolo destro per sparare la bomba del -1 (16-15). 6-0 perentorio di parziale, dopo lo scaldabagno mani in faccia di Saccaggi, che vale in contro sorpasso (16-18). Risponde Roseto che si sblocca con Durante dopo 180 a bocca asciutta. Botta e risposta fulminea, prima della Libertas col gancio dalla piazzola di 6,75 metri, poi Roseto con Klyuchnyk dal pitturato. Ma, ancora, Saccaggi è indemoniato, più Bargnesi, valgono la quinta tripla del secondo quarto in 5 minuti (21-27, parziale da 5-15). Capitan Fantoni torna in campo per traghettare i suoi all’intervallo lungo e lo fa segnando in area il canestro del +5 (24-29). Eppure è costretto a uscire di nuovo per il terzo fallo fischiato in 3’ sul parquet del PalaMaggetti. Una tegola per coach Andreazza. Due triple in due quarti ben assestate da parte di Santiangeli, che al 18’ piazza la bomba del -2 che forza Andreazza a richiamare i suoi in panchina (29-31). Nel traffico Williams trova la retta via da battere per penetrare e appoggiare la palla al vetro (29-33). Punteggio all’intervallo lungo: 31-37.

3QT (44-47) – Donadoni apre il terzo quarto per Roseto, con un piazzato dalla media (33-37). Ecco che si accende Mantzaris, fino a questo momento a digiuno dal perimetro, mettendo i piedi a posto con arresto duro dal contropiede (36-37). Libertas che si sblocca dopo 5’ a digiuno, dai liberi, con Leon Williams, mantenendosi a un possesso di vantaggio a metà frazione (36-39). Giordano Durante, sponda Roseto risponde presente, e porta i suoi sul -1 (38-39). Mantzaris pesca Santiangeli dalla rimessa, il quale si gira con uno splendido gancio che vale il controsorpasso Roseto (40-39). Fondamentale la tripla di Amos Ricci al 29’ che vale il 42-45. Però Roseto non molla e risponde immediatamente con Tamani (44-45). Punteggio alla mezz’ora 44-47 Libertas.

4QT (54-64) -Tegola su tegola per la Libertas a inizio quarto quarto. Fantoni continua a litigare coi falli e il quarto arriva in apertura di frazione. Per fortuna che Andreazza lo tiene in campo, pur rischiando di perderlo per limite di falli, perché il jumper dal pitturato non perdona (45-49). Poi Fratto sigla il 4-0 di parziale che forza coach Gramenzi a tamponare l’emorragia in attacco con un time out provvidenziale (45-51). In uscita Durante appoggia con troppa facilità la palla del 47-51. Greg Allinei, senza tremare, realizza il canestro in sospensione che vale il nuovo +6 al 34’ (47-53). Ricci poi, piazza in uscita dai blocchi la bomba che fa tremare il popolo libertassino (47-56). Nuovo time out chiamato da coach Gramenzi. Roseto prova a pressare a tutto campo col doppio lungo mandato in campo da coach Gramenzi, arrivati al 35’. Con la forza dei liberi però, ben 8, Roseto però torna in partita (54-56). Andreazza spende un time out. In uscita Roseto fallisce la penetrazione con Guaiana. Che però riesce sul ribaltamento a Bargnesi nonostante il contatto duro subito: LL di nuovo sul +4 (54-58). Il quale si ripete con la tripla di puro talento, pura follia, pura personalità di Andrea Bargnesi (54-61). Il colpo del ko arriva con Saccaggi, dal palleggio (54-64). Punteggio finale 54-64 Libertas.