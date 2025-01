Carpegna prosciutto, nuovo consorziato. Panichi porta la squadra a Cagli dai giovani

Sarà festa grande domani pomeriggio a Cagli dove Marco Panichi, il nuovo consorziato presentato ieri nella sala riunioni della Bcc, avrà l’onore di accogliere la Vuelle per un incontro coi settori giovanili dell’entroterra (alle 18 nella palestra Panichi Pieretti) e poi portare a cena squadra e staff per festeggiare un ingresso che per le sue aziende – Panichi Assicurazioni ed Emmetre House Management – non è solo un affare commerciale, ma soprattutto una faccenda di passione vera. Perché il suo socio Guido Guidarelli è stato presidente del Cagli Basket nel periodo più fulgido, quello della promozione in serie C1, quando fra il 2005 e il 2008 dentro il palasport, c’entravano fino a mille persone, sforando la capienza. "Una promozione rinviata di un anno per colpa di Spiro Leka, che col suo Morciano ci mise ko in finale" ricordano con un sorriso. Tanti i pesaresi che hanno allenato e giocato a Cagli, fra questi Andrej Rinolfi e Stefano Foglietti in panchina, Andrea Benevelli e Alessandro Amici sul parquet. La voglia di collegarsi alla Vuelle, perciò, è stata la vera molla per il consorziato n.33. "Voglio ringraziare sia Valli che Arceci per l’accoglienza che ci è stata riservata e anche Roberta Vitri, che è stata il nostro gancio per farci conoscere i vertici della società – racconta Panichi emozionato -. Siamo impegnati da anni sia nel sociale che nello sport e crediamo fermamente che la pratica sportiva sia fondamentale nella crescita dei ragazzi. Questa è anche un’occasione significativa per la nostra azienda, per farci conoscere maggiormente nel pesarese".

Mentre l’agenzia assicurativa è nata nel 2015 e conta 5 uffici sul territorio (Cagli, Marotta, Pesaro, Riccione e Fano) con 15 fra dipendenti e collaboratori, la Emmetre house Management che si occupa di edilizia, ha inaugurato lo scorso novembre il nuovo show-room a Pesaro, in via Bramante: "Il nostro nuovo progetto riguarda la vendita di infissi – spiega la responsabile amministrativa Maria Assunta Valeri, che è anche la moglie di Panichi – utilizzando uno show-room digitale, con monitor ad alta risoluzione con cui visualizzare gli infissi nelle loro dimensioni reali". Marco e Maria Assunta sono orgogliosi di questa scelta e si sente: "Sono decenni che la Vuelle ci rappresenta in Italia e non solo, noi crediamo nella forza dello sport che abbatte le barriere sociali e culturali, creando unione fra le persone". Molto soddisfatti sia Valli che Arceci: "Ci è piaciuta la loro competenza e passione nei confronti del basket, siamo convinti che saranno un valore aggiunto per il club e che il loro apporto ci darà ulteriore spinta per farci crescere".

Elisabetta Ferri