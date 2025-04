Carpegna Prosciutto sfida Apu Udine: ultima partita in casa della regular season

Ultima giornata in casa nella regular season per la Carpegna Prosciutto e, ironia della sorte, ospite alla Vitrifrigo Arena è l’Apu Udine fresca conquistatrice aritmeticamente della promozione in Serie A. Presumibile quindi che i bianconeri vengano a Pesaro non propriamente sul pezzo, ma dopo due sconfitte consecutive la Vuelle ha l’obbligo di tornare a conquistare i due punti e rilanciarsi nella classifica avulsa, alla ricerca del miglior piazzamento.

Un vero e proprio campionato trionfale quello di coach Vertemati e della sua squadra, autori di un record che recita 28-8, ma soprattutto 9 vittorie e una sola sconfitta nelle ultime 10. All’andata il risultato fu 83-72, con un’ottima Pesaro che si spense nell’ultimo quarto subendo un 27-9 di parziale. Il quintetto ideale dei friulani si apre con il playmaker Anthony Hickey (foto), 15 punti e 5 assist di media, che stavolta ha centrato l’obiettivo dopo averlo fallito con Cantù e accanto Mirza Alibegovic nel ruolo di guardia tiratrice; fratello maggiore del più famoso Amar, quest’anno in forza a Trapani, si è rivelato un vero o fattore lungo il campionato, dimostrando di poter segnare in continuazione una volta presa fiducia. Ne è testimone la Fortitudo un paio di settimane fa, alla quale ha rifilato 29 punti con 8 triple, ma anche Rimini domenica scorsa (21 punti con 2/3 da tre punti). Dalla panchina Lorenzo Caroti e Simone Pepe, quest’ultimo arrivato a Udine a stagione in corso da Orzinuovi, sono sinonimo di sicurezza. Come ala piccola coach Vertemati schiera titolare Iris Ikangi, giocatore a cui vengono affidati solitamente i migliori giocatori avversari per sfruttare i suoi due metri, uniti ad un’ottima mobilità di piedi, mentre sotto canestro Johnson e Da Ros sono il duo titolare.

Xavier Johnson, che questa sera probabilmente non giocherà per un problema alla mano, è stato il vero trascinatore di questa squadra, ottimo rimbalzista (7.6 a gara) a cui aggiunge 13.5 punti. Ne sa qualcosa proprio Pesaro, che all’andata non guadagnò i due punti anche a causa della prestazione monstre del lungo che chiuse con 25 punti e 17 rimbalzi (di cui 12 offensivi, uno dei grandi problemi stagionali della Vuelle). Nell’ottica di allargare il campo, Da Ros si è rivelato essere il compagno perfetto, offrendo centimetri e rimbalzi (quasi 6 a partita) ma allo stesso tempo un discreto 38% da tre punti. In panchina il 38enne Davide Bruttini e l’innesto arrivato in corsa dalla serie A, l’albanese Rei Pullazi (7 punti e 4 rimbalzi col 40% da tre punti) rappresentano delle alternative di assoluto valore.

Leonardo Selvatici