Carpegna Prosciutto sfida Juvi Cremona per il miglior piazzamento in post-season

Quart’ultima giornata della stagione regolare è la prima delle tre trasferte che aspettano la Carpegna Prosciutto che cerca il miglior piazzamento possibile in vista della post-season. Ad ospitare la formazione marchigiana è la Juvi Cremona, di casa presso il PalaRadi usato anche dai cugini della Vanoli. La formazione lombarda, allenata da coach Luca Bechi, con assistenti Danilo Quaglia e l’ex responsabile del settore giovanile pesarese, Mattia Costa, non sta attraversando il miglior momento della stagione. Nelle ultime cinque uscite sono arrivate cinque sconfitte, l’ultima giovedì a Rimini, e la classifica attuale la vede al terz’ultimo posto insieme a Livorno e Vigevano, ad appena +2 su Nardò penultima. Ma la Juvi si batte sempre fino alla sirena.

La coppia titolare di guardie è formata nelle ultime gare dal duo statunitense Eric Washington ed Eddy Polanco, una coppia che però non ha portato grande fortuna fino a questo momento in casa Cremona. Washington è infatti arrivato un mese fa per sopperire all’assenza di Ivan Almeida, ala forte arrivata anch’egli a stagione in corso in uno scambio con Isaiah Brown finito a Brindisi, e sta tenendo ottime medie da 14.6 punti e 4.6 assist pur non eccellendo al tiro da tre punti (7/28, 25%). Polanco è invece alla Juvi dall’inizio della stagione ed è rimasto la principale arma da fuoco (16 punti di media), come dimostrato tre giornate fa con i 33 punti messi a segno contro Brindisi.

Per farli rifiatare, dalla panchina si alzano Federico Massone e Gianmarco Bertetti, un playmaker di bassa statura (177 cm), ottimo difensore sulla palla e dotato di un buon tiro dalla lunga distanza (39%). Il reparto ali è composto da Andrea La Torre e Lorenzo Tortù, quest’ultimo rientrato domenica scorsa contro Torino dopo uno stop di un mese e mezzo a causa di una lesione al polpaccio e ancora non al 100% della forma. La Torre invece continua nella sua difficile annata offensiva, 2,2 punti in quasi 16 minuti di impiego, tirando col 49% da due punti ma appena il 19% da tre, un dato che limita fortemente il suo impatto nella metà campo avversaria. Per sopperire all’assenza di Tortù, ha guadagnato minuti nelle ultime settimane Yannick Giombini, ala molto atletica originaria di Ancona, autore in stagione di 4.3 punti e 4 rimbalzi a partita. Sotto canestro la rotazione è a due, con titolare il 2.11 Simone Barbante, autore della sua miglior prestazione stagionale proprio giovedì con 17 punti e 5 rimbalzi, e dalla panchina un altro ex pesarese come Alessandro Morgillo, approdato quest’estate a Cremona dopo le ultime due stagioni tra Fortitudo e Cantù, con cui sta tenendo medie da 7.9 punti e 4.3 rimbalzi.

Leonardo Selvatici