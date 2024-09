Christon carica: "Playoff possibili". E il Pistoia Basket inaugura lo store

Semaj Christon è pronto per iniziare la nuova avventura in biancorosso, c’è solo da attendere i tempi tecnici per il rilascio del visto e poi il playmaker americano potrà raggiungere Pistoia. Intanto Christon ha parole al miele per l’Estra ed in modo particolare per i suoi tifosi. "Ho ancora negli occhi e nella mente le partite che ho giocato qui contro Pistoia nella passata stagione – dice Christon - in un palazzetto molto bello ed allora mi sono detto: perché non venire qua per cercare di vincere". Il nuovo play biancorosso ha le idee chiare anche per quanto riguarda gli obiettivi personali e di squadra che sono decisamente di alto livello. "Il mio obiettivo per il campionato che sta per iniziare – prosegue Christon – è quello di portare a casa quante più vittorie possibile e, con la mia esperienza, aiutare i ragazzi più giovani a crescere e migliorare dal punto di vista cestistico. Nelle ultime due annate in Italia ho sempre fatto i playoff, quindi perché non pensare di farli anche nella stagione che inizia fra poco? Del resto quando si scende in campo lo si fa sempre per battere l’avversario. Ai tifosi di Pistoia dico che ci potremo divertire in campo".

In attesa di vederlo all’opera con la maglia biancorossa (e di sapere chi gli farà posto nel roster, con le opzione Brajkovic sempre in pole) le novità in casa Pistoia Basket proseguono con l’apertura di "PB Experience" il nuovo store ufficiale interamente a tinte biancorosse che si rivolge a tifosi, appassionati di basket e curiosi per poter vivere una esperienza unica nel nome dei colori della città, il bianco e il rosso. L’inaugurazione è avvenuta ieri e già molti tifosi presenti al palazzetto per il ritiro degli abbonamenti hanno colto l’occasione per visitare lo store che si trova all’ingresso della tribuna centrale in uno spazio completamente rinnovato dal club nel corso degli ultimi mesi. Lo store sarà visitabile, questa settimana, fino a venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e, ovviamente, il giorno della partita. La domenica, in occasione dei match casalinghi di Estra Pistoia Basket sarà allestito un ulteriore spazio anche all’ingresso della gradinata. "Con l’apertura dello store ufficiale andiamo ad aggiungere un tassello importante dell’esperienza che vogliamo far vivere ai tifosi all’interno di quella che è casa di tutti quanti noi, il PalaCarrara – afferma il direttore marketing del Pistoia Basket, Andrea Agazzani – non ci sarà soltanto la possibilità di acquistare i prodotti di merchandising legati alla nostra squadra ma ci saranno anche altri partner che hanno deciso di supportarci. Di sicuro un’esperienza da vivere che crescerà, man mano, durante il resto della stagione".

Maurizio Innocenti