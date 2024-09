Christon sposa l’Estra Pistoia: "Grande talento ed esperienza"

Semaj Rakim Christon è un giocatore dell’Estra Pistoia. Mancava solo l’ufficialità da parte della società che puntualmente è arrivata. Christon, playmaker di 191 cm, indosserà la maglia numero 00, e arriverà in città non appena saranno risolte tutte le pratiche burocratiche per il rilascio del visto. Nato a Cincinnati (Ohio) il 1° novembre 1992, Christon inizia il suo percorso nel mondo della pallacanestro alla Winton Woods High School di Cincinnati per poi trasferirsi, nel 2012, al college di Xavier dove vi rimane per due campionati. Nel 2015/16 Christon affronta la prima avventura in Europa, proprio in Italia, e riesce a guidare la VL Pesaro alla salvezza in LBA segnando oltre 14 punti di media a gara. Nel 2022/23 torna in Italia chiamato dalla Bertram Tortona e si conferma su alti livelli: 16.4 punti e 5 rimbalzi di media col 49 per cento da 2 ed il 36 per cento da 3 che diventano poco meno di 13 di media nelle sei partite disputate nei playoff. Con questi numeri si guadagna il passaggio alla Germani Brescia dove produce 11.1 punti e 4.4 assist ad incontro, giocando 26’ di media, tirando con oltre il 51 per cento da 2 ed è fra i protagonisti, per i biancazzurri, della serie dei quarti playoff vinta contro l’Estra.

"Semaj porterà alla nostra squadra l’esperienza e la leadership necessarie – afferma il coach Dante Calabria – dalla sua c’è il vantaggio di aver già giocato a più riprese nel campionato italiano ad alti livelli e quindi sa cosa serve per vincere le partite". "Siamo molto felici ed entusiasti di annunciare l’arrivo nella nostra squadra di Semaj Christon – conferma il presidente Ron Rowan – ha alle spalle una stagione a Brescia nel passato campionato ed è un giocatore di grande talento, ed esperienza, in Italia. Continuiamo a lavorare insieme, sia come squadra sia come club, per garantire alla città di Pistoia e ai nostri tifosi, sostenitori e sponsor una squadra della quale tutti possano essere orgogliosi".

Come specificato dalla società, Christon deve espletare gli adempimenti burocratici per il rilascio del visto per cui ad oggi è difficile dire quando il giocatore arriverà in Italia. I dirigenti biancorossi stanno facendo di tutto per far arrivare il play americano prima possibile ma si tratta di una corsa contro il tempo per averlo a disposizione per la prima di campionato. L’altro punto che ci sarà poi da risolvere è chi sarà il giocatore che dovrà fare posto a Christon e su questo la società sta valutando attentamente tutte le ipotesi possibili, compresa la possibilità di giocare senza uno straniero contro Napoli per non bruciare il visto del futuro ’tagliato’.

Intanto oggi, a partire dalle 17, ci sarà l’apertura di "PB Experience", il nuovo store ufficiale interamente a tinte biancorosse che si rivolge a tifosi, appassionati di basket e curiosi per poter vivere una esperienza unica nel nome dei colori della nostra città, il bianco e il rosso. Lo store si troverà all’ingresso della tribuna centrale.

Maurizio Innocenti