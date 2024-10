Conde e Rossini lanciano la Galli. Trionfo a Empoli per volare in alto

EMPOLI

63

GALLI

75

EMPOLI: Leghissa 5 (1/3), Colonia 18 (4/7), Ruffini 3 (1/3), Chellini 0, Ianesicic 4, Castellani 11( 1//5), Dio D. 0, L’Ala 0, Casini 4, Antonini 0, Vente 18 (1/3). Coach: Alessio Cioni

GALLI: Rinaldi 0, Degiovanni 9 (1/2), Rossini 14 (1/2), Lazzato 6(1/2), Mioni 8, Stroscio 0, Conde 16, Cruz 3 (1/4), Amatori 9, Di Fine 2, De Cassan 8 (1/2). Coach: Josè Ignacio Fernandez Garcia.

Arbitri: Elia Scaramellini e Nicola Alessi

Note: I 4 periodi: 22-24/ 14-21/15-10/12-20/ Quintetti base. Empoli:Colonia, Ianesicis, Casini, Castellani, Chellini; Pol. Galli: Rossini, Conde, Cruz, Amatori, De Cassan. Dati principali; Empoli tiri dal campo 12/35, da 3 punti 8/29, liberi 12/35, Falli 24/19; Pol. Galli: 19/23, 19/47, 5/16, 22/23.

EMPOLI – Dopo il successo contro La Spezzina all’esordio casalingo , le sangiovannesi hanno fatto il ‘bis’, violando la Palestra Lazzeri dell’Use Rosa Scotti, finora proibita ai colori gialloverdi della squadra del Marzocco. Una vittoria netta, una partita sempre comandata dalle stellate di Garcia, che stavolta hanno giocato benissimo con intelligenza e sfoderando azioni e canestri da cestiste di classe. "Ora punteremo al tris sabato 19 in casa contro il quotato Torino Teen Basket",commenta l’ottima ala Flavia De Cassan. Che aggiunge: "A Empoli volevamo riscattare la sconfitta dello scorso campionato, e ci siamo riuscite. Vincere a Empoli era molto difficile, perciò la vittoria ha dato morale e fiducia al gruppo. Questa è la giusta strada, dobbiamo saperla percorrere bene senza inciampare". E coach Garcia ha sostenuto: "Una vittoria che mi sodisfatta, non solo nel risultato, ma in particolare nel gioco, dove abbiamo fatto buoni passi in avanti negli schemi e metodi. Ma c’è ancora da lavorare, se vogliamo progredire , raggiungendo il massimo". Al fischio per la palla a due, le empolesi partono a spron battuto, ed in breve vanno a 7 punti, con Leghissa e Ruffini.La reazione della Galli è repentina con le brave Rossini in testa,Conde, Amatori, De Cassan e le altre.Le stellate del patron Salvatore Argirò riprendono alla svelta il breve svantaggio, (7 a 0 e 7-2), con difesa attenta ed ermetica, impenetrabile, e passano alla guida delle operazioni con Mioni, De Cassan, Amatori, la infaticabile capitan Lazzaro,e via il gruppo all’unisono,e controllano il match. L’Empoli tenta il riaggancio con la guida di Vente, Castellani e Colonia, ma la Galli è sicura e decisa.

Giorgio Grassi