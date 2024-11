Basket, coppe europee: Venezia e Tortona non tradiscono le attese. Battute Ankara e Benfica

Venezia, 13 novembre 2024 – Due su due nelle gare del mercoledì per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. In Eurocup l’Umana Reyer Venezia si impone per 75-67 contro il Turk Telekom cercando di rimettersi in carreggiata nella classifica del gruppo B. In evidenza Rodney McGruder autore di 20 punti con 9/12 al tiro da due punti conditi da 6 rimbalzi. In Basketball Champions League successo in rimonta per la Bertram Tortona che stende al PalaFerraris 77-71 il fanalino di coda Benfica bissando il successo dell’andata e confermandosi in vetta al raggruppamento G.

La Bertram soffre nel primo tempo ma esce alla distanza con un super Strautins

Nell’ottava giornata della stagione regolare la formazione allenata da Neven Spahija non tradisce le aspettative e riesce a portare a casa l’intera posta in palio dinanzi al proprio pubblico. L’inizio sorride agli ospiti che provano a scappare sul 2-6 guidati da Anthony Brown. A metterci una toppa per gli orogranata è McGruder che impatta sul 6-6 all’interno di un primo periodo dal punteggio basso e che si chiude col +2 degli avversari della Reyer che al 10’ sono avanti di due lunghezze (10-12). I lagunari provano ad alzare i giri del motore al ritorno sul parquet. A suonare la carica è Amedeo Tessitori che firma quattro punti consecutivi che danno ossigeno all’attacco della propria squadra che costruisce un minimo vantaggio grazie anche ai contributi di Fernandez e del solito Mcgruder. Dalla lunetta si allunga il divario fra le due compagini col 24-18 registrato a quattro minuti dal rientro negli spogliatoi. Il match genera un po' di nervosismo sulla panchina del Turk Telekom col coach Erdem Can che si becca un fallo tecnico e dalla lunetta la Reyer non fallisce l’opportunità. Nel finale di primo tempo c’è un botta e risposta dalla distanza fra lo stesso McGruder e Brian Angola col punteggio che segna 30-24. La pausa per il tè caldo schiarisce le idee ai viaggianti che partono col piede giusto nella ripresa. Brown e Alexander accorciano sensibilmente le distanze fino al minimo svantaggio (32-31). C’è da soffrire per il team italiano contro una Turk che prende in mano il pallino del gioco e riesce addirittura a mettere la freccia del sorpasso con Yoan Makoundou. Entra in partita Wiltjer con sette punti di fila che rappresentano un’autentica boccata d’ossigeno.

L’Umana prende fiducia e tenta la prima spallata ai turchi volando sul 53-40 beneficiando di un parziale personale di 6-0 siglato da Davide Moretti. Nell’ultima frazione il Turk Telekom attinge a tutte le sue forze nel cercare di riaprire l’incontro. Akipnar converte in punti i tiri liberi arrivati grazie al fallo antisportivo incassato. McGruder e Kabengele respingono gli assalti portando i suoi sul +10 dopo quattro giri di lancette della quarta frazione. Il match resta ancora un minimo in discussione col -2 siglato da Angola (68-66). Wheatle mette i titoli di coda col + 9 a quaranta secondi dalla sirena conclusiva. Soffre ma non fallisce l’obiettivo la Bertram Tortona che rispetta il pronostico contro il Benfica. Un solido Arturs Strautins da 18 punti supportato dai 14 di Christian Vital riescono a tenere botta ai portoghesi che disputano un ottimo primo tempo in terra piemontese (35-45) prima di cedere nella seconda fase del match in cui si ribalta la scena con la truppa di coach De Raffaele che stringe le maglie nella propria metà campo concendendo soltanto dieci punti ai lusitani nel quarto periodo.