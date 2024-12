Coppe europee: Virtus Bologna impresa sfiorata, l’Olympiakos si impone 87-77

Bologna, 18 dicembre 2024 – Accarezza il sogno di sbancare il Peace and Friendship Stadium la Virtus Segafredo Bologna che nella sedicesima giornata di stagione regolare di Eurolega deve arrendersi all’Olympiakos che si impone per 87-77 e costringe i felsinei alla tredicesima sconfitta nella manifestazione.

Mvp è Sasha Vezenkov autore di 27 punti a cui aggiunge 10 rimbalzi. Sulla sponda italiana non bastano i 20 del rientrante capitan Marco Belinelli. Sin da subito Fournier e Fall cercano di indirizzare immediatamente la partita così come conferma il punteggio sul 15-7. I bianconeri stentano nel contenere la furia offensiva avversaria che colpisce anche dai 6.75 metri per ben due volte con Kostas Papanikolau mentre Vezenkov schiaccia il 25-7 dopo sette giri di lancette. La squadra italiana replica con un 8-0 di controparziale chiuso da Daniel Hackett.

Ad inizio di secondo quarto Belinelli ed Isaia Cordinier riportano i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio e la situazione resterà quando ancora l’ex Spurs ed Achille Polonara tengono aperti i giochi. La Virtus riuscirà finanche a sorpassare i biancorossi con due bombe rispettivamente messe a segno da Morgan e Clyburn (43-46 al 20’). La ripresa vedrà l’Olympiakos cambiare decisamente marcia piazzando un parziale micidiale di 17-3 che ribalterà lo scenario.

Bologna è costretta ad inseguire e prova a tenersi a galla con Morgan e Clyburn (69-62 al 34’) ma il cinismo greco rappresentato da Walkup, Peters e Milutinov prevarrà. A metterci la doppia mandata sulla vittoria è Vezenkok col venticinquesimo punto della sua serata.

Trento sconfitta dal Buducnost, passo falso anche per Reggio Emilia. In Eurocup due tiri liberi di Juwan Morgan condannano la Dolomiti Energia Trentino al secondo stop consecutivo in pochi giorni dopo quello in campionato in casa di Trapani. La formazione bianconera nel dodicesimo turno si arrende al Buducnost Voli Podgorica che si impone dopo un tempo supplementare per 110-108 in quello che alla vigilia era considerato uno scontro diretto tra due avversarie desiderose di rilanciarsi in ottica playoff. I montenegrini bissano il successo dell’andata e vengono trascinati dai diciannove punti di Rasheed Sulaimon.

Sulla sponda italiana non bastano i venti di Jordan Ford, autore di un ottimo 4/5 dalla lunga distanza. Il primo tempo viaggia sui binari dell’equilibrio col team di Galbiati che riesce a restare in partita salvo poi registrare un momento di difficoltà nella terza frazione quando Podgorica riesce nel momentaneo allungo sul 65-57. L’inerzia reste nelle mani dei padroni di casa che costruiscono nove lunghezze di vantaggio. La Dolomiti riesce a rientrare in partita prima con Ellis e sul finire con due triple fondamentali di Ford che valgono l’extratime (95-95). I locali scappano con la bimane di Sulaimon ma Cale e Zukauskas non mollano la presa. Morgan e Ferrell la chiuderanno negli istanti finali. L’Umana Reyer Venezia, l’altra compagine italiana impegnata nella competizione, riesce seppur con sofferenza a portare a casa l’intera posta in palio nella insidiosa trasferta della Einox Arena dove a cadere è il JL Bourg per 99-102. Una sfida dove gli attacchi prevalgono sulle difese già dopo i primi dieci minuti di gioco (33-31) e proseguirà nei successivi tre periodi.

I lagunari scappano via sul + 18 (65-83) prima di farsi riprendere nel finale quando i francesi mettono la freccia del sorpasso con Salash dall’arco (89-88 al 36’). Wiltjer (17) la chiuderà col supporto di Ennis. Da sottolineare la solida prestazione di Kabengele (26 + 10 rimbalzi). In Basketball Champions League la Unahotels Reggio Emilia saluta la prima fase della kermesse incassando uno stop dinanzi al proprio pubblico arrivato per mano del Falco-Vulcano Szombathely che espugna il PalaBigi per 79-88 aggiudicandosi lo scontro diretto per la conquista del secondo posto nel raggruppamento F e obbligando così gli emiliani a dover affrontare nel play-in il Telekom Baskets Bonn. Sugli scudi Cassius Winston autore di 22 punti con 9 assist. Nelle file polacche stesso bottino a referto per Zoltan Perl.