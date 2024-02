Cremona, Cavina suona la carica dopo due stop: "Mai successo, ripartiamo dalle nostre qualità"

Dopo il ko all’ultimo respiro contro Varese, la Vanoli Cremona torna in campo alle 16.30 sul campo del Banco di Sardegna Sassari, alla seconda gara con coach Nenad Markovic al timone. Un ritorno in Sardegna per Demis Cavina (nella foto), esonerato due anni fa dal presidente Sardara, su un campo dove Cremona ha vinto solo nella stagione 2016/17. Nel 2018/19 arrivò invece il 20-0 a tavolino. Nella seconda giornata, però, al PalaRadi si è imposta la Vanoli con 16 punti a testa dell’ex Lacey e di Denegri. A livello statistico, Simone Zanotti festeggerà la presenza numero 150 in campionato, Andrea Pecchia la centesima. Demis Cavina presenta così la sfida: "È stata una settimana particolare, per la prima volta dall’inizio della stagione abbiamo perso due volte nonostante buone prestazioni. Non ci siamo focalizzati troppo sugli errori: fondamentale ripartire da quelle che sono le nostre qualità". A.L.M.