Derby all’Openjobmetis. Varese la mette sul ritmo. Coppa a rischio per Milano

di Sandro Pugliese

L’Openjobmetis vive una serata di gloria, fa suo il derby con l’Olimpia vincendo 94-92 e per una sera spazza via le difficoltà. Come già era successo con Bologna, il moto perpetuo dei varesini mette in difficoltà anche la stanca Milano che non ha le energie per giocare questo basket a neanche 48 ore dall’ottima trasferta vincente di Barcellona (anche per questo Mirotic è rimasto fuori per turnover). Varese aggredisce la gara fin dal principio e non si spaventa quando Milano si riavvicina. L’Olimpia, così, incassa il terzo stop consecutivo in campionato ed ora la partecipazione alla Coppa Italia non è più una certezza: battendo la Virtus, Trieste ha attuato il sorpasso e oggi le Scarpette Rosse sono al nono posto, fuori dalla Final Eight.

La partenza di Varese è sprint, un 7-0 che costringe al timeout Messina. Quando l’Armani entra nel match riesce a pareggiare con i liberi di Brooks, ma il ritmo è indemoniato. L’Openjobmetis non si ferma mai e chiude il primo periodo avanti 25-19, con l’ex Alviti scatenato. Non diverso l’andamento del secondo. Varese scappa via e Sykes firma sulla sirena il 54-43 del 20’. Il differenziale di energia è enorme e Librizzi regala dall’arco addirittura il +16 ai varesini (68-52). Dopo il timeout Milano reagisce con Shields che accorcia di nuovo per l’EA7 sul 70-65. La risposta di Varese, però, è un altro 7-0 che ridà gas alla OJM (77-65), mentre l’Olimpia gioca praticamente con 5 esterni, alternando Ricci e LeDay da pivot. Il finale è incredibile: Brooks segna due triple riportando Milano fino al -1 a -14“ (93-92), poi Varese fa fallo in attacco sulla rimessa, ma Mannion sbaglia il tiro del sorpasso, lasciando la vittoria alla sua ex Varese con il libero finale di Hands.