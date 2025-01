Domani contro la virtus. Vanoli a Bologna per una nuova impresa

La Vanoli Cremona inaugura il girone di ritorno con una sfida proibitiva contro la Virtus Bologna nel posticipo di domani sera, ore 20. La squadra di coach Pierluigi Brotto dovrà giocare la partita perfetta per arginare la profondità e la qualità del roster virtussino, reduce dallo splendido successo in EuroLeague di Monaco di Baviera. Così il coach di Cremona: "Penso che la partita con la Virtus si presenti da sola. Andiamo ad affrontare una squadra che è costruita per competere per la vittoria del campionato, già questo ci dà la dimensione della partita. Sappiamo che è un roster profondissimo e di alta qualità, hanno cambiato allenatore un mese fa con le dimissioni di Banchi e il nuovo coach Ivanovic sta mettendo dei pezzi nel loro sistema, aggiungendo sempre delle soluzioni nuove". Chiaro il piano partita: "Vorremmo limitare i loro target offensivi principali, come Belinelli e Shengelia, e quindi costringerli ad andare su altre opzioni. Offensivamente, invece, vogliamo cercare di fare una partita arrembante". A.L.M.