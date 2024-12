Dopo il ko a Trieste. Cavina, niente drammi: "La salvezza di Cremona passerà dal PalaRadi»

La Vanoli Cremona riflette dopo la decima sconfitta in dodici gare, arrivata sul campo di Trieste, neopromossa, restando sempre indietro ad inseguire. Male la difesa, malissimo a rimbalzo (43-27), tradita da chi dovrebbe fare la differenza. Nel 91-83 finale, Payton Willis ha chiuso a 9 con 2/8 dal campo, Corey Davis da ex ha perso 4 palloni tirando 2/5 dall’arco, Tariq Owens si è confermato non al meglio con 3 punti. Si è salvato Dario Dreznjak, 20 punti, ma è troppo poco. La sensazione è che la corsa salvezza non sarà semplice, anche se Demis Cavina tiene la barra dritta: "Dobbiamo continuare ad essere questi, sfruttare le nostre partite casalinghe ed avere grande fiducia in ciò che stiamo facendo, perché anche in questa gara la squadra è stata viva e ha prodotto. Sono certo che questo atteggiamento, che abbiamo sempre avuto, ce lo porteremo fino alla fine perché abbiamo ancora tante partite per provare a centrare la nostra salvezza". Il 28 dicembre al PalaRadi arriverà Sassari, in cerca di punti per rilanciarsi. Cavina farà leva anche sulla sua voglia di rivincita contro un club che lo esonerò troppo presto.A.L.M.