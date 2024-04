DOPO L’INCIDENTE. Petrucci ha lasciato la terapia intensiva

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha lasciato ieri la terapia intensiva dell’ospedale San Camillo. Lo ha reso noto la Fip con una nota in cui si legge che "in riferimento all’incidente automobilistico occorso sabato al presidente Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il decorso del Presidente prosegue senza complicazioni". Petrucci, 79 anni a luglio, ex presidente del Coni, sabato scorso è stato vittima di un incidente stradale, finendo con la sua auto in una scarpata mentre si dirigeva, insieme a sua moglie, a Valmontone.