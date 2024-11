Emergenza infortuni in casa Olimpia. A Trento out anche Dimitrijevic e Nebo

Dopo l’inciampo iniziale di Trieste a fine settembre, l’Olimpia ha infilato un ottobre perfetto nel campionato italiano. 4 partite e 4 vittorie che l’hanno portata a raggiungere il gruppone che occupa il 2° posto in classifica all’inseguimento della capolista imbattuta Trento. Proprio sul campo dell’Aquila Basket i biancorossi giocheranno oggi alle 18.15. Un test importante per i milanesi per testarsi anche ad alto livello in Italia, non fondamentale per forza perchè la stagione è lunghissima, ma allo stesso tempo un buon indicatore della solidità del gruppo. Il tutto al netto di una stanchezza di fondo dopo una settimana con la “doppietta“ di Eurolega che ha prosciugato le energie, complici anche gli infortuni che hanno quasi azzerato il turnover degli stranieri.

Anche la Dolomiti Energia, però, ha giocato in Europa, seppur una volta sola ad Ulm (perdendo all’ultimo tiro) ed ha rotazioni ancor più corte visto che coach Galbiati gioca con 10 giocatori. Milano, di fronte ad un palazzetto che è sold out da qualche giorno, dovrà sostenere l’alto ritmo del gioco trentino e crescere tanto in difesa, quello che al momento sembra il tallone d’Achille dei milanesi.

Non è il momento (ancora) di vedere in biancorosso Nico Mannion (tra l’altro ancora da annunciare ufficialmente, probabilmente a inizio settimana), il suo esordio potrebbe esserci nella sfida contro il Real Madrid di giovedì 7 novembre. Sarà Bolmaro (Dimitrijevic non ci sarà per unproblema al pollice) a guidare la cabina di regia, insieme all’ex Flaccadori che proprio qui a Trento ha raggiunto due finali scudetto (insieme a lui c’era anche Shavon Shields, ora infortunato). E’ sotto canestro il problema più grosso visto che oltre a McCormack e Diop, dovrebbe mancare di nuovo Nebo, infortunatosi al braccio nell’ultima sfida di Eurolega. Di nuovo emergenza, dunque, con Caruso che si è sempre fatto trovare pronto nelle ultime gare e LeDay da centro adattato, rinfrancato anche dalla soddisfazione del premio come MVP del turno di Eurolega appena giocato, entrambi ad alternarsi con Mirotic uomo di riferimento dell’attacco. Tornerà coach Ettore Messina (nella foto) in panchina.