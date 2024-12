Serie A2, per Vigevano piove sul bagnato. Si ferma Stefanini, in arrivo la guardia Raspino

Non è bastata alla Elachem Vigevano la miglior prestazione stagionale per spezzare l’incantesimo. A Forlì è maturata nel weekend la settima sconfitta consecutiva (93-91) della formazione di coach Lorenzo Pansa. Trascinata da un clamoroso Stefanini (30 punti con 7/7 da 2 punti e 4/8 da 3) e dalle buone prove di Mack (22 punti) e Taflaj (16) la formazione ducale è arrivata anche a +12, salvo poi entrare in riserva e lasciare via libera al ritorno dei romagnoli.

Nel finale proprio Stefanini si è infortunato: le sue condizioni saranno valutate dopo gli accertamenti strumentali dei prossimi giorni, ma la sensazione è che il suo stop non sarà breve. Per questo è altamente probabile il tesseramento di Tommaso Raspino in vista del match di domenica a Cento, vero crocevia della stagione.

"Patiamo la maggiore stazza degli avversari – commenta coach Pansa – In difesa lottiamo, ma alla fine passano gli altri. La battaglia a rimbalzo è stata decisiva. E anche i due errori nel finale di Mack, autore di una buonissima gara. Quando il distacco finale è così esiguo, a decidere sono sempre gli episodi".

Umberto Zanichelli