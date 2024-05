Emi Gubbio, è un bis da applausi. Per la seconda stagione di fila ha conquistato il titolo di campione della Divisione Regionale 1 Umbria

C’è una realtà sportiva eugubina che da qualche anno sta stupendo tutti e vuole continuare su questa strada. Si tratta dell’EMI Basket Gubbio, che per la seconda stagione consecutiva ha conquistato il titolo di campione della Divisione Regionale 1 Umbria. Un percorso non sempre lineare ma che ha visto sempre un solo e unico obiettivo: la vittoria. Dopo una partenza altalenante, il roster guidato da coach Lorenzo Cecchini – arrivato in estate dopo l’addio di Marco Martina – ha trovato la giusta quadra ed è riuscito ad incanalare l’annata sportiva sui giusti binari. Le aspettative erano già alte dopo la vittoria dello scorso campionato, con il sogno della promozione in Serie C interrottosi nel gironcino playoff contro le vincitrici dei due gironi di Divisione Regionale 1 Marche. La società del presidente Pierangelo Belbello non si è però arresa e ha saputo ripartire da quanto di buono fatto, anche se con qualche scelta che ha fatto discutere.

Stagione altalenante: il quinto posto al termine della regular season (chiusa a 30 punti dopo 24 partite, con 15 vittorie, 9 sconfitte, 1597 punti segnati e 1443 subiti) ha comunque permesso l’accesso ai playoff alla squadra biancazzurra, che nella post season hanno cambiato marcia e ottenuto un percorso netto, schiantando chiunque si trovasse sulla loro strada. Al primo turno è toccato al Fratta Umbertide (2-0) mentre al secondo alla Virtus Bastia, che avevano concluso al primo posto la stagione regolare (2-0). In finale è toccato alla Nestor Marsciano, che nonostante abbia giocato le prime due gare in casa ha subito un perentorio 3-0, confermandosi una delle vittime sportive preferite dell’EMI Basket Gubbio. Ora lo scoglio da superare è proprio quello che lo scorso anno ha fermato gli eugubini: il girone a tre dei playoff per l’accesso in Serie C, con il calendario che è stato comunicato proprio nella giornata di ieri. Si partirà il 29 maggio, quando alle ore 21:15 alla Polivalente di Gubbio arriverà la Robur Basket Osimo; la seconda e ultima partita, che potrebbe coincidere con la promozione, sarà il primo giugno a Pesaro alle ore 21. La determinazione è tanta ma la sfida è tutt’altro che facile, anche se i traguardi raggiunti sono già ottimi per una società che si basa quasi esclusivamente sulle sue forze, con un ottimo settore giovanile ampiamente sfruttato e che coinvolge molti dei suoi giocatori anche in attività di allenamento dei più giovani. Un plauso, inoltre, va fatto anche al pubblico, che ogni domenica ha seguito, in casa ed in trasferta, i ragazzi di coach Cecchini, contribuendo in maniera significativa a quanto ottenuto in questi anni.