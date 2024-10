Estra-carica: c’è pure Saccaggi: "A Bologna per una nuova magia"

Un problema alla schiena gli ha impedito di poter scendere in campo contro Napoli, ma Lorenzo Saccaggi ha voluto ugualmente essere al fianco dei compagni il giorno dell’esordio in campionato. "Si è trattato di un problema infiammatorio alla schiena – spiega Saccaggi – che è emerso dopo l’amichevole contro Cremona e che mi sono portato dietro. La settimana prima della partita contro Napoli non riuscivo proprio a muovermi e non mi sono mai allenato ma ora sto meglio, ho lavorato tutta la settimana e sono rientrato in gruppo". Un esordio, quello dell’Estra, che ha piacevolmente colpito sia per il gioco espresso dalla squadra e sia per la voglia da parte di tutti di voler diventare un gruppo unito. "E’ stato un esordio che soprattutto ha portato entusiasmo – dice Saccaggi – ed era ciò di cui avevamo bisogno dopo tutto quanto era successo questa estate intorno alla squadra. E’ stato un modo per conoscere i nuovi ragazzi al nostro pubblico che sappiamo quanto sia pronto a sostenere la squadra se vede che tutti lottano e danno il massimo per la maglia. A questo va aggiunto che si è trattata di una vittoria importante contro una squadra di grande livello".

Pistoia contro Napoli ha mostrato un volto che non si era mai visto, da essere una squadra tutta muscoli e gioco sotto canestro, ad una capace di giocare in velocità sfruttando il tiro dalla lunga distanza. Evidentemente qualcosa in corso d’opera è stato modificato. "Più che modificare la parte tecnica – ammette – siamo diventati più squadra. E’ questo ciò che abbiamo cercato di fare e che continuiamo a fare perché ancora c’è bisogno di tempo. Della passata stagione siamo rimasti solo in due, sono arrivati tanti giocatori nuovi che non conoscono il campionato italiano e quindi è normale che ci sia un periodo di adattamento che porta inevitabilmente dubbi, incertezze e sconfitte, l’importante però è che ci sia la voglia di essere squadra e questa noi l’abbiamo. Aver debuttato di fronte al nostro pubblico ci ha reso le cose più facili, i nuovi si sono gasati, hanno preso fiducia, si sono resi conto per chi giocano, per quale città e quanto sia grande la passione e quando squadra e pubblico si uniscono sappiamo bene come va a finire".

Un’unione che rivestirà un’importanza fondamentale anche domani sera (ore 20), quanto Pistoia andrà nella tana della Virtus Bologna. Un match che evoca dolci ricordi. "La partita dello scorso anno resterà qualcosa di unico – ammette Saccaggi – un ricordo che rimarrà per sempre. Questa è un’altra stagione e sappiamo il valore di Bologna, squadra di Eurolega con giocatori fortissimi. Dobbiamo andare a giocarcela con grande umiltà che non è paura ma consapevolezza della difficoltà dell’impegno. Dovremo seguire il piano partita – conclude – e le indicazioni dell’allenatore e poi provare a fare qualcosa di speciale". Ancora una volta.

Maurizio Innocenti