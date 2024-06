Estra, c’è la firma di Silins: "Una grande opportunità"

Tra Karlis Silins e il Pistoia Basket, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, mancava solo la firma, che puntualmente è arrivata con un accordo annuale fino a fine stagione. Silins, nato a Riga il 22 luglio 1997, 211 cm per 112 kg, ha mosso i primi passi in patria a partire dalla stagione 2015/16 con i Barons Riga ed è proprio nell’estate del 2016 che inizia la sua avventura al college, prima con gli Ole Miss Rebels e poi, per tre stagioni, con i Florida Atlantic Owls. Dalla stagione 2021/22 è tornato in Europa e, per due campionati, ha vestito i colori del Liepaja nella lega Lettone-Estone, massima competizione per club dei due paesi: il primo anno ha chiuso con 13.2 punti, 7 rimbalzi col 51 per cento da 2 ed il 33 per cento da 3 in 25 minuti di utilizzo mentre nel secondo, su 25 partite giocate, è salito a 18 punti di media, catturando 8.7 rimbalzi e smazzando 2 assist a gara con 27.8’ di media con il 57 per cento da 2 e oltre il 78 per cento ai liberi. Nel campionato appena concluso ha disputato un’annata molto importante nella Bundesliga con la casacca del BG Gottingen, con la quale ha ottenuto la salvezza nella massima serie tedesca, producendo 12.6 punti (22 volte in doppia cifra) ai quali aggiungere 5.4 rimbalzi (4 doppie doppie totalizzate) in 26’ di utilizzo col 50 per cento da 2. Con la compagine tedesca, però, ha anche giocato il preliminare di Champions League e, successivamente, il primo e secondo girone in Fiba Europe Cup con cifre ancora più interessanti: 14.7 punti (66 per cento da 2), 5.3 rimbalzi e quasi 2 assist a partita in 27’ di media a gara. Le performance delle ultime due stagioni gli hanno aperto le porte della Nazionale della Lettonia con la quale è sceso in campo per 12’, con 4 punti segnati, nella vittoria strappata a febbraio contro la Spagna.

"Sono entusiasta di iniziare questa avventura con Estra Pistoia Basket – dice Karlis Silins – e non vedo l’ora di dare il mio contributo al team. Venire a giocare nel campionato italiano è, per me, un’opportunità fantastica perché ho sempre ammirato l’alto livello che c’è e la passione dei tifosi: di fronte alla storia del basket in Italia non posso che essere ansioso di venire a farne parte. Per quanto mi riguarda, dopo una buona stagione in Germania l’obiettivo, adesso, è portare la mia esperienza e le mie capacità a Pistoia, aiutando la squadra a vincere le partite. Voglio migliorare come giocatore e sostenere i miei compagni di squadra in tutti i modi: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura".

All’appello mancano quattro stranieri da individuare negli esterni ed è qui che si concentrerà il mercato dell’Estra, in attesa che arrivi il via libera per la firma di David Bobalik che dovrebbe essere il tecnico designato a guidare Pistoia nella prossima stagione.

Maurizio Innocenti