Estra Pistoia da montagne russe. Ma alla fine ad imporsi è Varese

OPENJOBMETIS VARESE

102

ESTRA

95

VARESE Ehiogu 3, Harris 14, Alviti 29, Gray 14, Librizzi 11, Fall 1, Hands 24, Johnson 6, Virginio n.e., N’Guessan ne. All. Mandole

Christon 16, Della Rosa 9, Anumba, Paschall 3, Rowan 20, Forrest 2, Saccaggi 11, Silins 16, Brajkovic 18, Benetti ne, Boglio ne, Cemmi ne. All. Calabria

ARBITRI Boldini, Paglialunga, Catani

NOTE Parziali: 26-18; 47-50; 78-64. Da due Varese 21/34, Pistoia 26/37. Da tre Varese 11/33, Pistoia 10/27. Liberi Varese 27/32, Pistoia 13/19

Pistoia ci ha provato ma lo ha fatto a sprazzi: alla fine sono stati più i bassi che gli alti e questo ha finito per far pendere la bilancia dalla parte di Varese. Un primo tempo pazzo che più pazzo non si può. Partenza sprint di Pistoia che difende e segna in maniera perfetta: 2-11 dice il tabellone. Varese è in buca profonda, non segna, non difende, subisce e basta. Un avvio che sembra mettere la partita sui binari migliori per l’Estra e invece accade ciò che non ti aspetti. Ai biancorossi si spegne improvvisamente la luce, senza un motivo apparente. Pistoia smette di giocare, i locali prendono fiducia dalla lunga distanza e la partita cambia volto. Questa volta è Pistoia ad andare in buca, in un amen subisce un parziale di 20-3 che riporta Varese in partita. L’onda lunga dell’Openjobmetis prosegue nel secondo quarto, anzi, diventa ancora più potente tanto che gli uomini di Mandole prendono in mano il match volando sul + 12 (45-33).

L’Estra sembra essere alle corde ma come la Fenice rinasce dalle ceneri e pian piano rimonta e ribalta di nuovo la partita piazzando un parziale di 2-17 e andando a chiudere il quarto sopra di 3 punti (47-50). Difesa che inizia a funzionare, attacco che trova soluzioni migliori sono il segreto della rimonta.

Nel terzo periodo si rivede anche Calabria che dopo due quarti passati a sedere in panchina lasciando l’incombenza di guidare la squadra a Tommaso Della Rosa, torna al suo posto. Circostanze destinate a lasciare strascichi. Il match scivola via punto a punto fino a metà del periodo quando Pistoia ha di nuovo un black out. Alviti si traveste da Superman e trasforma in canestro qualsiasi pallone gli passi tra le mani. Pistoia dal più 2 (57-59) si ritrova sotto di 17 punti con un parziale di 19-0. All’Estra non funziona niente mentre Varese con una difesa non irresistibile ma sufficiente per limitare i biancorossi si riprende in mano la partita. Tutto finito? Macché, proprio quando Varese assaporava il gusto della vittoria ecco che Pistoia ha uno scatto d’orgoglio e rimette tutto in discussione arrivando ad una manciata di secondi a giocare per la vittoria (97-95) ma Varese è fredda dalla lunetta e conquista i primi punti stagionali.

Maurizio Innocenti