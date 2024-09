Estra Pistoia, occhio all’ex. Copeland faro di Napoli

"Abbiamo una squadra più forte di quella dello scorso anno". Igor Milicic non si nasconde, anzi scopre le carte senza troppi giri di parole. E dire che lo scorso anno Napoli aveva nel roster giocatori del calibro di Pullen, Sokolowski, Zubcic, Owens e Ennis, che non avevano di certo bisogno di tante presentazioni. E se quest’anno Napoli è ancora più forte, domani (ore 19, PalaCarrara) per l’Estra Pistoia non sarà un esordio tra i più tranquilli. Parole che pesano, se pensiamo che la squadra partenopea è stata ampiamente rinnovata e il roster presenta diverse scommesse. E’ arrivato un giocatore come Kevin Pangos alla ricerca della piazza per rilanciarsi dopo alcune stagioni giocate non ai livelli che gli competono. Per Napoli si tratta di un azzardo? Può darsi ma potrebbe anche rivelarsi una mossa decisamente vincente. Accanto a Pangos una vecchia conoscenza di Pistoia, Zach Copeland uno degli eroi della promozione biancorossa, giocatori dalle mani educate ed ottimo realizzatore. Le vere scommesse sono rappresentate da Jordan Hall e Deane Williams due giocatori tutti da scoprire ma con buone potenzialità. Migliorato rispetto alla passata stagione il gruppo degli italiani con l’arrivo di Leonardo Totè, Tomas Woldetensae, Kaspar Treier e il capitano Giovanni De Nicolao, unico riconfermato. Una squadra con ambizioni, dunque, che punta ad un posto nei play off.

Di contro Pistoia è un rebus degno del miglior Bartezzaghi. La squadra ha mostrato di avere grossi limiti e di non aver ancora trovato una quadra. L’arrivo di Semaj Christon dimostra che c’era bisogno di cambiare qualcosa, di provare a dare un maggiore equilibrio e un senso ad un roster che in questo momento non ce l’ha. Christon, tra l’altro, domenica non ci sarà. Arriverà a Pistoia, salvo contrattempi di voli aerei, solo nella tarda mattinata di lunedì e, dopo le visite mediche, si inizierà ad allenare con la squadra a partire da martedì. C’è poi l’incognita Paschall che sulla carta è un giocatore di grandissimo livello ma che al momento è ancora lontano dalla sua forma migliore. Brajkovic, Silins e Rowan sono alla loro prima esperienza nel massimo campionato italiano, così come Benetti e Childs per cui sarà tutto da vedere e da scoprire. Il pre campionato di Pistoia non è stato esaltante e le amichevoli disputate contro formazioni di serie A hanno evidenziato quanto al momento il divario con gli avversari sia notevole. Ma domani sarà il campo a parlare.

Maurizio Innocenti