Estra, saluta pure Angella. Coach Bobalik a un passo

Dopo coach Nicola Brienza (per lui si fanno insistenti le voci di un’avventura all’estero), anche il vice allenatore Luca Angella saluta Pistoia. Un altro addio che conferma la volontà della nuova proprietà di operare una vera e propria rivoluzione soprattutto a livello tecnico. A questo punto è piuttosto evidente che la società abbia idee diverse rispetto a quelle espresse fino ad oggi sul tipo di squadra e sul gioco da proporre, per cui ci sono da aspettarsi ulteriori cambiamenti tecnici e tattici. E la portata della rivoluzione sta tutta nel profilo del nuovo coach, che salvo ribaltoni sarà lo statunitense – trapiantato da anni in Thailandia – David Bobalik. Ma andiamo con ordine. Angella saluta dopo diciotto anni densi di emozione: prima come allenatore delle giovanili, dove ha ottenuto risultati importanti in ogni categoria dal Minibasket all’Under19 Eccellenza raggiungendo ben sette finali nazionali, poi nel coaching staff della prima squadra fra serie A e A2 con 192 gettoni di presenza. Il tutto mostrando sempre la massima professionalità, dedizione alla causa e attaccamento alla maglia, diventando, di fatto, un pistoiese acquisito.

"Per i rapporti personali che si sono creati in questi anni è un arrivederci – afferma Luca Angella – e non appena avrò occasione verrò sempre a Pistoia, che è diventata la mia seconda casa. Di sicuro, quando sono arrivato qui, non avrei mai pensato di trascorrerci diciotto anni della mia vita e devo dire che siamo riusciti a toglierci delle belle soddisfazioni, sia quando ero nel settore giovanile che con la prima squadra. Vedere tanti ragazzi, che sono passati dalle nostre squadre, essere oggi dei professionisti è sicuramente la cosa più bella che mi rimane. Un grande grazie a tutta la città ed a tutti i tifosi per come mi hanno sempre sostenuto". "Ci tengo a ringraziare Luca per il suo aiuto prezioso in questi diciotto anni all’interno del club – aggiunge il direttore sportivo, Marco Sambugaro –: ha sempre dato il massimo, partendo dal settore giovanile per arrivare poi in prima squadra e quindi non posso che fargli un grande in bocca al lupo per il futuro".

L’Estra è in pieno fermento: ma se da una parte, quella societaria, le cose sono ormai definite con il nuovo Cda e la presidenza targata Ron Rowan, l’altra, quella tecnca, è tutta da inventare, a partire proprio dall’allenatore. Come dicevano, la trattativa con David Bobalik sembra essere in dirittura di arrivo: mancano solo i dettagli. Il coach americano, che da diversi anni vive in Thailandia dove ha allenato la Nazionale femminile e al momento dirige il progetto giovanile del Wellington College, è amico di Rowan e sarebbe proprio lui il designato a guidare Pistoia la prossima stagione. Una scommessa in piena regola, per un campionato europeo. Ecco dunque che potrebbero avere un senso, in chiave ’senior assistant’, le voci di un interessamento di Pistoia agli esperti Luca Dalmonte e Zare Markovski (il primo impegnato negli spareggi salvezza di A2 con Nardò, il secondo libero dopo l’avventura alla Varese Bkt Academy). Come terzo, infine, potrebbe restare al suo posto Tommaso Della Rosa. Staremo a vedere, in attesa delle ufficialità del caso.

