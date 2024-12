Estra, scocca di nuovo l’ora di TDR: "Con Brescia sarà sfida durissima"

Tommaso Della Rosa di nuovo al timone di Pistoia nella dura trasferta di oggi a Brescia (ore 19.30). Dopo l’esonero di Zare Markovski e in attesa del tesseramento di Gasper Okorn, tocca ancora a lui prendere in mano le redini della squadra, ancora una volta dopo una settimana decisamente movimentata. "Innanzitutto voglio ringraziare Zare Markovski – dice Della Rosa –: per me è stato un allenatore importante, mi dato tanti consigli sulla pallacanestro e su come gestire certe situazioni. E’ vero è stata un’altra settimana di cambiamenti ed i ragazzi stanno cercando di assorbirli e devo dire che sono stati pronti ad accogliere le richieste del tecnico con il giusto spirito di sacrificio". Della Rosa dopo la partita interna contro Reggio Emilia torna nelle vesti di capo allenatore e nell’aria dopo l’ultima vittoria di Pistoia c’era l’idea di affidargli la squadra. "Prima dell’arrivo di Markovski c’era stato qualcosa – ammette – ma per una serie di motivazioni la scelta è stata quella di affidarsi ad un tecnico più esperto". Un tecnico più esperto che però ha collezionato sei ko di fila, scontrandosi pure con i diktat societari.

E adesso il nuovo cambio con Gasper Okorn che già ha avuto modo di conoscere un po’ la squadra. "L’approccio di coach Okorn è stato positivo – spiega Della Rosa – è stato bravo a mettere delle regole con i giocatori soprattutto in campo. Con il resto dello staff ci dobbiamo ancora settare ma ci sarà tempo per farlo e aggiustare tutte le situazioni". Tommaso Della Rosa come ritorno alla guida della squadra si troverà di fronte Brescia, una delle squadre più in forma del campionato che non ha cambiato niente dall’inizio e che gioca un’ottima pallacanestro. "Brescia è senza dubbio una squadra decisamente in forma – afferma Della Rosa – che ha in Della Valle e Bilan i suoi punti di riferimento, i giocatori che più di ogni altro possono creare dei vantaggi. Mi è piaciuto molto il tipo di approccio che ha avuto Poeta che ha lasciato tutto ciò che funzionava inserendo alcune idee che hanno migliorato la squadra". L’Estra, di contro, affronterà la partita con i soliti problemi strutturali messi in luce da Markovski e senza il supporto della Baraonda.

"Il percorso di una squadra si giudica sempre in base ai risultati – dice Della Rosa – Le ultime sconfitte sono arrivate per pochissimi punti di distacco e questo vuol dire che non c’è stato un peggioramento ma nella squadra deve crescere il senso di urgenza. Mancano 3 minuti alla fine, servono tre difese per portare a casa la partita e vanno fatte. Da quando sono andati via Brajkovic e Childs abbiamo perso i nostri rimbalzisti migliori, i problemi strutturali ci sono ma un rimbalzo, una palla rubata, un tuffo per recuperare un pallone si possono fare lo stesso ed è questo che devono capire i giocatori ed è su questo che stiamo lavorando".

Maurizio Innocenti