Basket, Eurocup: Lamb-Pecchia, Trento vince di rimonta contro Badalona

Trento, 5 novembre 2024 – Un successo di rimonta che peserà molto sia sul piano psicologico sia sulla classifica trattandosi di un importante scontro diretto in ottica plyaoff. A distanza di quarantotto ore dal trionfo interno contro i Campioni d’Italia dell’EA7 Milano, la Dolomiti Energia Trentino supera nella settima giornata del girone A di Eurocup la Joventut Badalona col punteggio finale di 87-85. La compagine allenata da Galbiati ottiene il terzo acuto nella manifestazione arrivato da una rimonta che la vedeva indietro di tredici lunghezze nell’ultimo periodo trovando la forza di reagire e portare a casa l’intera posta in palio. Miglior giocatore della serata è Anthony Lamb autore di 22 punti con 7/8 al tiro da due punti.

I padroni di casa rimontano undici lunghezze nel quarto periodo

Nonostante un viaggio lungo e ricco di difficoltà per gli ospiti nello spostamento da Barcellona verso l’Italia a causa del forte maltempo che ha interessato la Catalogna nella giornata di lunedì, i neroverdi hanno le idee chiare sin dalla palla a due e dando vita ad un parziale che li spinge sull’11-2 con la tripla di un veterano come Adam Hanga. Il timeout richiesto dai padroni di casa non sortisce nessun effetto sperato. Gli spagnoli hanno in mano il pallino dell’incontro portandosi sul 4-16 e approfittandosi di un avversario che paga una manovra poco fluida e di numerosi errori che si ripercuotono anche con un minimo di nervosismo in campo. Robertson pesca la bomba del +13 (17-30) allo scadere della prima frazione di gioco. La Dolomiti cerca di reagire e lo fa con Cale e Mawugbe ben servito da Pecchia col -9 indicato sul tabellone, Badalona non sta a guardare e trova linfa con una serie di canestri a cura di Busquets ed Hanga che restituiscono la doppia cifra di vantaggio, in particolare un + 15 dopo sei giri di lancette della seconda frazione. Zukauskas, nelle fila italiane, è il giocatore maggiormente reattivo nelle fila trentine con canestri realizzati e palloni serviti ai propri compagni di squadra. Il match viene parzialemte riaperto prima sul 32-41 e, qualche istante dopo, da Pecchia che riporta un solo possesso di distanza fra le due contendenti. Daniel Miret prova la soluzione del doppio-pivot in campo cercando di far valere sotto canestro tutta la forza e centimentri dei suoi giocatori più alti. Dall’altra parte Anthony Lamb ribadisce le tre lunghezze da recuperare per il suo team che gioca una gara veloce ogni minima distrazione viene punita in maniera molto cinica dall’una piuttosto che dall’altra squadra. Ford riduce ulteriormente lo strappo ma Pustovyi diventa un fattore nell’area bianconera regalando il +7. Robertson ribadisce il vantaggio della Joventut al 30’ col 60-66. L’ultimo e decisivo atto non si presenta secondo le aspettative di Trento che si vede costretta a rincorrere i catalani che scappano sul 62-75 con Devon Dotson. Match in archivio? Nemmeno a dirlo perché Lamb piazza cinque punti consecutivi che, uniti a quelli di Ellis e Pecchia, riaccendono le speranze col 73-75. Van der Vuurst raffredda gli animi col +6 a due minuti dalla conclusione. La Dolomiti non molla la presa: il sorpasso viene operato da Pecchia (83-82) prima dei due tiri liberi di Lamb che mettono la ciliegina sulla torta.