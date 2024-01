Basket, coppe europee: in Eurocup vincono Trento e Venezia

Roma, 17 gennaio 2024 – Più luci che ombre in questo inizio di settimana delle squadre italiane impegnate nelle coppe europee di pallacanestro. Le note maggiormente liete provengono senza ombra di dubbio dall’Eurocup, dove sono arrivati i successi di Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia, che continuano così la loro corsa per un posto ai playoff. Ad aprire le danze è stata proprio la compagine trentina che, nel match del martedì, ha piegato 85-79 lo Slask Wroclaw tra le mura amiche della “Il T Quotidiano Arena”: sugli scudi nelle file di Trento, che è stata capace, con un break di 27-16 piazzato nel terzo quarto, di azzerare il gap di cinque lunghezze accumulato nei primi 20’ e di prendersi l’inerzia del match, sono stati uno scatenato Kamar Baldwin (26 punti con 8/11 nel tiro da due e anche 11 assist distribuiti ai compagni) e Andrejs Grazulis (15 punti). Nel quindicesimo turno del gruppo A, invece, l’Umana Reyer Venezia ha sbancato Lubiana sconfiggendo il Cedevita con un pirotecnico 104-93: in un match in cui a farla da padroni sono stati gli attacchi, l’Umana Reyer ha saputo mandare in doppia cifra per punti segnati ben cinque giocatori, guidati da Rayjon Tucker (24 punti con 4/7 da due e 5/7 da tre) e Amedeo Tessitori (17 punti e 7 rimbalzi con un notevole 8/10 nel tiro dal pitturato). I lagunari hanno cercato di sorprendere la formazione slovena partendo con un 12-0 di parziale e ha preso in mano le redini del match arrivando a toccare anche il +20 nel corso del secondo quarto. Lubiana ha però avuto il grande merito di non staccare la spina anche nel momento più duro della gara e, con grande grinta è riuscita ad imbastire – trascinata da Karlo Matkovic (migliore dei suoi con 23 punti e 6 rimbalzi scritti a referto) e Jaka Blazic (18 punti e 5 rimbalzi) – una poderosa rimonta che ha trovato il suo culmine nel canestro del sorpasso firmato proprio da Blazic nel corso della terza frazione (69-68). Tutto da rifare, quindi, per l’Umana Reyer che però ha saputo piazzare un nuovo e decisivo allungo grazie alle giocate di Spissu, Tessitori, Wiltjer e Kabengele.

Dinamo Sassari eliminata dalla Champions League

Cala invece il sipario sull’avventura in Basketball Champions League FIBA della Dinamo Banco di Sardegna Sassari: la compagine di coach Piero Bucchi è stata infatti sconfitta 93-77 in casa dello Cholet nel terzo e decisivo incontro dei play-in e ha così detto addio alla possibilità di disputare gli ottavi di finale. Sulla vittoria conquistata dai transalpini, che hanno a lungo condotto ritmi e punteggi di gara chiudendo a +9 il primo tempo e ampliando via via il loro vantaggio, ci sono le firme di Craig Randall II (24 punti con 9/19 dal campo) e Tidjane Salaun (15 punti e 7 rimbalzi). Doppia cifra anche per Emanuel Nzekwesi, Nathan De Sousa ed Enzo Guodou-Sinha (10 punti a testa). Alla Dinamo non sono invece bastati i 17 punti di un Breein Tyree però molto falloso al tiro (6/15 complessivi), i 12 di Filip Kruslin e i 10 di Ousmane Diop.