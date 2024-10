Basket, al via l'Eurolega: Milano fa subito visita al Monaco

Milano, 3 ottobre 2024 – L’attesa è finita: dopo l’inizio del campionato di Serie A e di Eutrocup e Basketball Champions League FIBA, infatti, è pronta a prendere il via pure l’Eurolega che anche quest’anno vedrà protagoniste l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna. La prima compagine italiana a scendere in campo nella massima competizione continentale per club sarà proprio l’Olimpia Milano che questa sera alle ore 19 (diretta su Sky Sport e DAZN) andranno a far visita al Monaco e sarà chiamata al riscatto dopo l’inatteso passo falso contro Trieste all’esordio in campionato. Sul fronte monegasco, in forse l’ex di serata Mike James, alle prese con i postumi di un’operazione alla schiena svolta in estate, mentre non ci sarà il neoacquisto Nick Calathes, ai box per almeno tre o quattro settimane per via di un infortunio al ginocchio. L’impegno resta comunque decisamente probante per i biancorossi, che dovranno fare i conti con una squadra che può fare affidamento su giocatori di assoluto rilievo come Okobo Strazel, Papagiannis e Motiejunas, solo per citarne alcune. È perfettamente conscio del livello di difficoltà della partita e della competizione il coach dei biancorossi Ettore Messina, che ha chiesto massima concentrazione e costanza sin dalla prima gara: “Stiamo per iniziare una competizione di altissimo livello, molto dura. Ognuno di noi dovrà giocare tutte e 34 le gare di regular season con concentrazione, massima attenzione ai dettagli e avendo in cima alle proprie priorità il bene della squadra. Nel corso della preseason e della prima gara di campionato abbiamo fatto vedere di avere un grande potenziale, che dovremo mettere in campo in ogni gara e per 40 minuti, soprattutto in trasferta e contro i top team come il Monaco”. Sulla stessa lunghezza d’onda Nenad Dimitrijevic, uno dei volti nuovi dell’Olimpia 2024-2025: “Sarà una partita molto difficile, contro un’avversaria estremamente competitiva, una delle migliori nelle ultime tre stagioni. Hanno disputato le Final Four un paio di anni fa e sono una squadra dotata di grande fisicità e giocatori talentuosi. Dovremo approcciare questa sfida nel modo giusto e tornare da Monaco con una vittoria. Ho aspettato tanto di poter giocare l’Eurolega e farlo con una squadra come l’Olimpia Milano è un privilegio”. Coefficiente di difficoltà piuttosto alto anche per la sfida in programma domani alle ore 21 (match in diretta su Sky Sport e DAZN), che vedrà la Virtus Segafredo Bologna fronteggiare in casa i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul. Un match dal sapore romantico per Will Clyburn, nuova stella bianconera che ha militato nell’Efes nelle ultime due stagioni, il quale dovrà cercare di aiutare di aiutare i compagni per insinuarsi nelle pieghe e nei pochi punti deboli della formazione turca, trainata da uno zoccolo duro di giocatori formato dal fuoriclasse Shane Larkin, dall’ex Brindisi Darius Thompson, Elijah Bryant e da Rodrigue Beaubois.

Orari e dove vedere le gare delle italiane impegnate in Eurolega:

AS Monaco – EA7 Emporio Armani Milano: giovedì 3 ottobre alle ore 19 in diretta su Sky Sport e DAZN. Virtus Segafredo Bologna – Anadolu Efes Istanbul: venerdì 4 ottobre alle ore 21 in diretta su Sky Sport e DAZN.