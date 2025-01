Eurolega, che bella Olimpia. Scatta e non si arresta più. Lezione Milano al Maccabi

Prova di forza dell’Olimpia Milano che risponde presente nella trasferta di Belgrado batte nettamente il Maccabi Tel-Aviv. I biancorossi, nel giorno dell’89° compleanno del club, fanno la voce grossa con una prestazione offensiva superlativa, vincendo per 74-107 la seconda trasferta consecutiva di questo 2025, la terza se si considera anche la vittoria in Serie A a Pistoia e la quarta con il successo di fine anno a Treviso. Il 67% da 2 punti e un ritmo in transizione spinto costantemente sono la chiave del successo per la squadra di coach Messina che trova in Shields il suo miglior realizzatore a quota 18. Si “fermano“ a 17 punti a testa, invece, i due lunghi biancorossi Mirotic e LeDay, ancora rebus irrisolto per le difese avversarie, mentre sigla 15 punti con 3/6 da 3 Armoni Brooks che risponde presente alla chiamata.

L’inizio della gara vede molto equilibrio, i biancorossi puntano su Mirotic e Gillespie, mentre nel Maccabi è Randolph il protagonista con 8 dei primi 12 punti (12-12 al 7’). Poi sale di tono LeDay che con 5 punti di fila e un assist confeziona il primo break milanese per il 12-20 di un paio di minuti più tardi. I gialloblù rientrano ad un passo (20-22) con Jokubaitis, ma l’Armani (sempre con il contributo dei suoi lunghi) produce basket con continuità e si riporta sul 28-35. Poi è ancora Mirotic che spinge i biancorossi sul 37-45 dell’intervallo. La ripartenza è subito buona per l’Armani che con Bolmaro scollina la doppia cifra di vantaggio sul 39-50. Ed è da qui che l’Olimpia prende letteralmente il volo. I biancorossi scappano via già nel terzo quarto passando anche il +20 con la tripla realizzata da Flaccadori per il 48-69. Da quel momento al Pionir si vede praticamente solo l’Olimpia, mentre il Maccabi molla completamente la prese, continuando il suo momento da incubo in Eurolega. L’Armani, che chiude 54-78 il terzo periodo, allunga ulteriormente arrivando sul 60-89 con un canestro di Ricci. Poi l’obiettivo diventa ancora una volta la tripla cifra e Milano, dopo i 115 di Pistoia, supera quota 100 ancora con una tripla del suo capitano sul 64-102, che risulta essere anche il massimo vantaggio.

Domenica 12 al Forum ultima giornata del girone di andata della Serie A, in base al risultato l’Olimpia può arrivare dal 4° all’8° posto nella griglia che qualificherà alle Final Eight di Coppa Italia.

MACCABI TEL AVIV-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 74-107 (14-20; 37-45; 54-78)