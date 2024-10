EuroLega, derby da paura. Milano-Bologna al Forum

Un derby d’Italia, tra deluse d’Europa. Si può racchiudere così la sfida di questa sera all’Unipol Forum tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due portacolori italiane in Europa hanno raccolto 2 sole vittorie in 12 partite in totale, hanno medesimo record (1 vinta e 5 perse) e si leccano le ferite dopo due sconfitte arrivate martedì negli istanti finali (Milano a Vitoria, Bologna in casa contro il Bayern). Scappa un sorriso a pensare che almeno una delle due vincere e, per forza di cose, migliorerà il suo bottino in classifica, anche se in questo momento la stagione pare davvero complessa per entrambi i team.

L’Olimpia si presenta all’appuntamento senza Shavon Shields, ma anche senza McCormack e Diop sotto canestro (Caruso, però, non sta sfigurando. Il rientro di Nebo è stato confortante) e non sa ancora se potrà contare su coach Ettore Messina in panchina, ancora indisposto (sabato e martedì ha allenato Mario Fioretti). Dall’altra parte sotto canestro recupera Zizic, ma non c’è il lungodegente Cacok, mentre in regia all’assenza di Pajola si è aggiunta quella di Hackett.

Squadre con le ossa rotte dopo neanche un mese di stagione, ma che vedono questa partita come la chimera da vincere per prova a risalire la china. E in un Eurolega dove tutte le squadre si stanno battendo tra di loro, davvero basta una serie di poche vittorie consecutive per invertire la tendenza. "Dobbiamo assolutamente trovare sia in attacco che in difesa quella continuità di rendimento nella stessa partita che da inizio anno facciamo fatica ad avere - dice coach Fioretti - in attacco l’aspetto più importante sarà coinvolgerci uno con l’altro". In questo senso si sono visti dei buoni segnali proprio in terra basca con l’Olimpia che è sembrata una piccola cooperativa del canestro, riuscendo a coinvolgere svariati giocatori senza fermarsi troppo a palleggiare in isolamento. Il prossimo passo sarà quello di mostrare continuità, sia nella gara di questa sera, ma anche in quella contro l’imbattuta Trento in campionato domenica prossima.