Eurolega, disastro Olimpia. Domina e si addormenta. Milano perde in volata

Quello che è successo al Forum è qualcosa di incredibile. Milano domina la partita con lo Zalgiris per i primi 25 minuti, tocca addirittura il +27, poi spegne la luce e subisce la rimonta peggiore della storia perdendo per 82-85 in Eurolega. Sembrava una partita sul velluto, di altissimo livello, con l’attacco in ritmo e una difesa quasi perfetta da 37 punti subiti in 26’. Poi succede l’impensabile, 49 punti subiti in 14 minuti, un attacco che sbaglia troppi tiri pensando che la rimonta degli avversari sia impossibile e il patatrac che diventa realtà (16-37 nell’ultimo quarto). "Gli ultimi quindici minuti sono stati orribili, hanno meritato di vincere", il commento di Ettore Messina a fine partita. Non basta un Nikola Mirotic da “doppia doppia“ con 17 punti e 11 rimbalzi.

Con l’energia di Bolmaro l’Olimpia inizia a scavare il primo solco (24-17 al 10’), poi è ancora l’argentino insieme a Brooks che spacca la gara facendo volare via Milano sul 34-19 già al 13’. Con il primo canestro di Dimitrijevic tocca anche il +20 (44-24), poi nella ripresa l’Olimpia riparte nella stessa maniera con la tripla di Mirotic e vola via fino addirittura al +27 (64-37) sempre con il montenegrino. Qui Milano stacca la spina, i lituani si accendono con il pressing (64-46) e la squadra di casa perde anche Diop per infortunio. L’Armani esce un po’ fuori giri contro la pressione dello Zalgiris e al 34’ diventa un’altra gara quando Francisco firma il 71-60. Sale in cattedra Shields che segna 4 punti filati (75-60) e al 35’ sembra finita. Invece ormai Kaunas è nella partita e torna clamorosamente in parità quando Lekavicius segna dalla lunetta (81-81), laddove anche Giedraitis non trema (82-85). Milano implode.