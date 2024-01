EUROLEGA. Hall trascina Milano, l’Olimpia va oltre le assenze e batte il Bayern Monaco

Trova ancora dalle mura amiche la forza per fare una grande prestazione di squadra l’Olimpia Milano che supera in Eurolega il Bayern Monaco per 76-62 nonostante le pesantissime assenze. Questa volta è Devon Hall che si inventa grande protagonista offensivo con la sua migliore prestazione della stagione, 19 punti (6/7 da 2 e 2/3 da 3) nella sera in cui Napier tira solo 2/10. È la sera anche di Giordano Bortolani, sempre più presente anche a livello europeo, con un’altra prova da 12 punti e 3/5 da 3. L’Olimpia parte fortissima con 8 punti di Poythress per il 14-8, poi tocca il 19-10 con Flaccadori al 9’. Il Bayern torna ad un passo (21-20), ma la risposta dell’Armani è significativa con 5 punti del giovane Bortolani che danno per la prima volta la doppia cifra di vantaggio sul 32-22 al 16’. All’intervallo l’Olimpia ci arriva avanti sul 34-27, ma è la più pronta a partire nella ripresa con la tripla di Voigtmann che lancia l’EA7 sul 39-29. I tedeschi, però, si accendono con Ibaka ed Edwards che nel primo tempo non avevano segnato e tornano vicinissimi (45-43). Con Francisco pareggiano (47-47), ma sulla sirena del terzo quarto è Hall che fa esplodere Milano (50-47). Proprio la guardia americana fa la differenza, realizza altri 5 punti, poi regala l’assist a Ricci per la tripla del 58-50 al 32’. Il parziale diventa 11-0 con la bomba di Bortolani (61-50), il punto esclamativo lo mette definitivamente Napier, ancora da 3 per il 66-52 al 36’ che manda i titoli di coda. Domani di nuovo in campo, a Trento, per una sfida decisiva per l’accesso alla Coppa Italia.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BAYERN MONACO 76-62 19-12; 34-27; 50-47. Sandro Pugliese