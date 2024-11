Eurolega. Il Fener capolista aspetta l’Olimpia. Melli il grande ex. Esordio per Gillespie

In un’Eurolega che non si ferma mai, questa sera l’Olimpia Milano è sul parquet della capolista Fenerbahce Istanbul (18.45). Non sarà una partita come le altre perchè l’Armani ritrova il suo ex capitano Nicolò Melli con il quale ha condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte (non ci sarà invece l’altro ex Devon Hall fermo per un infortunio al piede). Per i biancorossi sarà la sera dell’esordio di Freddie Gillespie che indosserà la maglia numero 55, diventando subito il pivot titolare (con McCormack è stato ufficialmente risolto il contratto) in attesa del rientro di Nebo che potrà avvenire solo a metà dicembre. Out anche Bolmaro, Flaccadori e Tonut. Si sfidano due tra le squadre più in forma del torneo, i turchi hanno vinto le ultime sei gare consecutive (torna a disposizione anche Baldwin), ma anche l’EA7 ha vinto 4 delle ultime 5 partite arrivando per la prima volta in zona play-in e sfatando anche il tabù trasferta nell’ostica Belgrado, cambiando marcia da quando è arrivato Nico Mannion (nella foto): in 4 gare 10.5 punti e 5.8 assist a partita. L’Olimpia troverà di fronte anche quello Skylar Mays, arrivato a metà ottobre a Istanbul (al momento 7 gare con 3.0 punti di media), ma lungamente seguito in estate dai milanesi per la cabina di regia. Sarà la prima di una serie numerosa di gare per l’EA7 che da oggi a domenica 8 sarà in campo per 5 volte.Sandro Pugliese