Eurolega: il Real Madrid vola ai playoff

Madrid, 18 aprile 2025 – Il Real Madrid completa il quadro dei playoff di Eurolega. Nel secondo turno del play-in la compagine allenata da Chus Mateo supera con un netto 93-71 il Bayern Monaco e conquista l’ultimo posto utile che consentirà di affrontare da ottava classificata l’Olympiacos Atene. I blancos collezionano percentuali da capogiro sia al tiro da due punti (60%) sia dalla lunga distanza (58%), rispettando di fatto il pronostico della vigilia e, al tempo stesso, riscattando il passo falso interno arrivato martedì per mano del Paris Basketball abile ad imporsi per 73-81. Nel match contro i tedeschi è stata la stella di Mario Hezonja a brillare grazie ai diciannove punti iscritti a referto conditi da sette rimbalzi ed un sonoro ventiquattro di valutazione. Sulla sponda opposta non bastano né Shabazz Napier e Andreas Obst né una prestazione non da disprezzare nelle conclusioni (40% complessivo) ad evitare una eliminazione che non cancella quanto di buono offerto dal team teutonico in questa stagione compreso l’aver battuto nel turno precedente la Stella Rossa Belgrado tirando con buoni numeri da oltre l’arco. Madrid, come fatto ieri sera, potrà sfruttare l’infinità di talento presente nel suo roster per cercare di qualificarsi alla Final Four ma l’impresa non sarà assicuramente facile perché sul lato opposto ci saranno numerosi ostacoli da tenere in considerazione.

Gli uomini di Mateo riscattano il passo falso di mercoledì

Dopo tre giri di lancette è proprio Hezonja coi primi cinque punti della serata a lanciare la sua squadra, supportato dalla tripla di Facundo Campazo grazie alla quale si cerca l’affondo sul 15-3. Gli ospiti rispondono con Lucic che insacca la seconda conclusione da oltre l’arco per il Bayern che spronfonderà, dopo qualche istante, sul 22-8 con Musa. Sul parquet i valori delle due contendenti iniziano a venire fuori e a brillare sono quelli madrileni che addirittura riescono a doppiare i bavaresi sul 30-15 con la bomba di Andres Feliz a meno di un minuto dal suono della sirena che chiuderà il primo quarto sul 33-17. A metà della frazione successiva un ispirato Devin Booker piazzerà il canestro del 36-26 ma il Real replicherà immediatamente con Hezonja e Tavares da cui nascerà un parziale di 7-0. L’inerzia non cambia con gli spagnoli che sfioreranno il ventello di vantaggio al rientro negli spogliatoi (52-33). Il copione non muterà nemmeno nella ripresa quando la cronaca dell’incontro non avrà nulla da segnalare se non il canestro da oltre l’arco messo a segno dal diciannovenne Hugo Gonzalez nei tre minuti di utilizzo concessi dal suo allenatore. La contesa si chiuderà con largo anticipo e col risultato già al sicuro per Madrid che soltanto pochi giorni aveva collezionato il 25,9% da tre, dato capace di influenzare la performance contro Parigi e vivendo una serata fatta di alti e bassi.