Basket Eurolega, Milano vince ancora: Berlino travolta 100-68

Milano, 14 gennaio 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano non fa sconti neppure al fanalino di coda Alba Berlino e lo batte con un perentorio 100-68 facendo un importante balzo di classifica in Eurolega: l’Olimpia, che per la quarta volta nelle ultime quattro gare ha toccato i 100 punti segnati, raggiunge infatti quota 12 vittorie europee stagionali e arpiona Fenerbahce Istanbul e Stella Rossa Belgrado al quarto posto in graduatoria. A trascinare i biancorossi a questo ennesimo sigillo ci hanno pensato la difesa, che nel terzo quarto ha concesso soltanto 10 punti ai tedeschi a fronte dei 31 mandati a bersaglio, e il terzetto formato da Nikola Mirotic (21 punti con 3/3 da due, 4/7 da tre e 3/3 ai liberi, a cui si aggiungono anche 5 rimbalzi, 2 palloni recuperati e un assist per un complessivo 28 di valutazione), Zach LeDay (18 punti e 6 rimbalzi) e Shavon Shields (16 punti). La gara è di fatto rimasta in equilibrio soltanto nel primo tempo, nel quale Milano ha concesso qualcosa di troppo all’attacco dell’Alba Berlino, oggi sorretta da Yanni Wetzell (13 punti) e dall’ex di serata David McCormack (11) ma soprattutto capace di rientrare negli spogliatoi sul -4 con ben 43 punti segnati (47-43). Nella ripresa, la musica è però cambiata e l’Olimpia ha eretto un muro difensivo che ha mandato in tilt l’attacco avversario. Idee ben più chiare invece per quello di Milano che, sulle ali di Mirotic, Gillespie e Shields (8 punti di fila per lui nel frangente) ha spiccato il volo confezionando il parziale di 31-10 che ha spaccato in due il match. I biancorossi sono infatti volati a +25 a 10’ dalla fine, rendendo di fatto il quarto quarto una passerella trionfale, nella quale è arrivato il massimo vantaggio proprio sul +32 finale.

Trento piega Ulm in Eurocup. Storica Tortona in Champions League

Buone notizie sono però arrivate anche dalle altre formazioni italiane impegnate in serata: in Eurocup – nella serata dedicata a Toto Forray, diventato il giocatore con più presenze nella competizione (145) – la Dolomiti Energia Trentino ha mandato al tappeto i tedeschi dell’Ulm con un netto 86-71 e ha ritrovato la via della vittoria, che tiene vive le speranze di passaggio alla seconda fase. A brillare nelle file dell’Aquila sono stati Anthony Lamb (21 punti con 4/4 da due e ai liberi ma anche 3/5 da tre) e Jordan Ford che si è “fermato” a quota 20 con 4/4 da due e 4/7 da tre. Gli uomini di coach Galbiati hanno indirizzato le sorti del match già nel primo quarto, in cui, con un parziale di 25-10, hanno scavato un solco di 15 lunghezze che Ulm non ha più saputo colmare.

Ha invece scritto un’importantissima pagina della propria storia la Bertram Derthona Tortona, la quale ha vinto gara 2 del play in, sbancando 73-65 il campo del Peristeri e assicurandosi per la prima volta il passaggio al Round 16 della Basketball Champions League. Un traguardo su cui ci sono le firme di Christian Vital (17 punti) e Tommy Kuhse, i quali hanno vanificato la rimonta dei greci, finiti sotto 22-5 nel primo quarto.