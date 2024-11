Eurolega, doppio ko per Olimpia Milano e Virtus Bologna

Milano, 12 novembre 2024 – È stato un ottavo turno di Eurolega – il primo dei due in programma in questa settimana – amaro per le squadre italiane: sia EA7 Emporio Armani Milano che Virtus Segafredo Bologna, infatti, hanno rimediato una sconfitta. L’Olimpia di Ettore Messina, che era reduce dal successo interno contro il Real Madrid, ha fatto un deciso passo indietro perdendo 105-101 dopo un tempo supplementare sul campo del fanalino di coda Alba Berlino. Un successo su cui c’è la doppia firma degli italiani in forza alla compagine tedesca: Gabriele Procida e Matteo Spagnolo hanno infatti messo assieme un bottino complessivo di 50 punti (29 il classe 2002 ex Fortitudo e 21 il 2003 ex Trento e Cremona) con un notevole e decisivo 100% in lunetta. A dar loro man forte ci ha poi pensato un Trevion Williams da 23 punti complessivi. All’Olimpia, che si presentava all’appuntamento ancora orfana di Nebo, Shields e Diop, non sono invece bastati i 28 punti e 10 rimbalzi di Nikola Mirotic, i 23 di Zach LeDay e i 14 e 5 assist di Nenad Dimitrijevic. E dire che la serata sembrava far presagire ben altro per l’Olimpia che nel secondo quarto, sulle ali della coppia Mirotic-LeDay (33 punti in coppia nel solo primo tempo), ha squadernato una buona pallacanestro soprattutto in attacco, siglando 32 punti in 10’ e rientrando negli spogliatoi sul +12 (55-43). I biancorossi non sono però mai riusciti ad assestare il colpo del ko e l’Alba, grazie a Procida e Spagnolo, ha via via rosicchiato tutto il vantaggio all’Olimpia pareggiando i conti con i liberi di Schneider a 34” dalla fine, che hanno portato il match all’overtime: nel supplementare, poi, i teutonici hanno completato l’opera con le giocate di Williams, Procida e Schneider, le quali hanno scavato un solco che Milano non ha più saputo colmare. Al Wizink Centre di Madrid, invece, è arrivato il ko della Virtus Segafredo Bologna, sconfitta 98-86 da un Real tornato al successo dopo tre ko. Cinque i “Blancos” in doppia cifra, trascinati da un Mario Hezonja da 20 punti e da Xavier Rathan-Mayes, auote di 17 punti con 5/10 nel tiro da tre punti. Decisamente pesante, però, anche il contributo fornito da un Facundo Campazzo da 14 punti conditi con 9 assist. I migliori in casa Virtus sono stati invece Tornike Shengelia (20 punti) e Isaia Cordinier, autore di 18 punti e finito proprio negli ultimi giorni nel mirino di mercato dei “Blancos”. Con un parziale di 9-0, la Virtus ha provato nel secondo quarto a spaventare il Real che ha però chiuso in crescendo il primo tempo ed è rientrato a +4 negli spogliatoi. Anche dopo l’intervallo i bianconeri hanno provato, trascinati da Shengelia, a tenere il passo delle “Merengues”. Quando però si è acceso Campazzo, il Real ha messo la freccia e ha allungato a +13 (73-60). Un montante durissimo da ammortizzare per la Segafredo che nella quarta frazione ha finito la benzina finendo anche a -22 prima di rendere meno amaro il passivo nel finale. Infine, ci sono da registrare il ko in Eurocup della Dolomiti Energia Trento contro il BC Wolves (88-83) e la vittoria per 74-70 della Pallacanestro Reggiana, che in Basketball Champions League ha superato Wroclaw (22 punti per Cassius Winston).