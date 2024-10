Eurolega, su il sipario. L’Olimpia volta pagina e punta forte sulla coppa

di Sandro Pugliese

Inizia quest’oggi l’avventura in Eurolega dell’Olimpia Milano. Obiettivo primario quello di tornare nei playoff dopo le delusioni delle ultime due stagioni. Che sia direttamente nelle prime 6 o attraverso i play-in (dal 7° al 10° posto) cambia relativamente. L’esordio è fissato per le 19.00 sul campo del Monaco (Salle Gaston Medicin), la formazione di Montecarlo che ormai è diventata una realtà a livello continentale. "Cominciamo una competizione di alto livello e molto dura - tratteggia coach Ettore Messina - ognuno di noi per 34 partite dovrà essere concentrato, attento ai dettagli e dediti agli interessi della squadra.

In prestagione, e fino alla partita di Trieste, abbiamo dimostrato di possedere buoni mezzi, ma dobbiamo farlo in ogni partita e per 40 minuti soprattutto in trasferta e contro avversari di rango come il Monaco contro cui debuttiamo". L’Olimpia si presenta con parecchi debuttanti nella competizione, sintomo anche del rinnovamento del mercato di quest’estate, uno di questi è il suo playmaker Nenad Dimitrijevic. Apparso davvero in palla nei match di Supercoppa, è andato molto male nella sfida di Trieste e la squadra ne ha risentito tantissimo.

Ora si gode il suo debutto in Eurolega: "Aspettavo questa opportunità da anni: poter debuttare in Eurolega con un club come l’Olimpia è un privilegio. Sarà una partita molto dura contro una squadra che da tre anni gioca ad alto livello e due stagioni fa ha raggiunto le Final Four. Monaco è una squadra molto fisica, con giocatori di grandissimo talento offensivo". Negli avversari potrebbe non esserci l’ex di turno Mike James, non ancora completamente recuperato da una piccola operazione, sicuramente non ci sarà Nick Calathes, uno dei pezzi forti del mercato monegasco che, però, dovrà stare a riposo per circa un mese.

Ci sarà, però, il turco Furkman Korkmaz, reduce da 7 anni di NBA con i Philadelphia 76ers, ora pronto all’esordio europeo con la squadra del Principato. L’Olimpia per la prima volta potrà inserire nel proprio roster i tre giocatori che nelle sfide italiane per ora sono rimasti a guardare, quindi conterà sull’esperienza di Fabien Causeur, sul tiro dalla distanza di Armoni Brooks e sul dinamismo sotto le plance di David McCormack. Tre addizioni importanti nel roster biancorosso che dovrà lasciare fuori per turnover presumibilmente tre italiani, non essendoci problemi di infortuni. Sembrano scontati i nomi di Bortolani e Caruso, da valutare il terzo tra Diop e Ricci.