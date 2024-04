Eurolega: Virtus addio playoff, il Baskonia vince con super Howard

Vitoria, 19 aprile 2024 – E’ il Baskonia l’ottava formazione tra le qualificate ai playoff di Eurolega. La compagine spagnola vince per 89-77 il secondo turno del play-in superando tra le mura amiche della Buena Arena la Virtus Segafredo Bologna che dice così addio alla possibilità di giocarsi il primo turno della post season contro il Real Madrid. I blancos sono già qualificati insieme al Panathinaikos, Monaco, Barcellona, Olympiakos. Fenerbahce e Maccabi Tel Aviv. Alla truppa di coach Scariolo non riesce l’impresa di vincere per la seconda volta in trasferta a distanza di pochi giorni dal successo esterno di martedì scorso ad Instabul nel primo spareggio vinto a fil di sirena per 64-67. Gli iberici, al contrario, vincono per la seconda volta in una settimana contro le Vu Nere ma a parquet invertiti. Ancora una volta a prendersi la scena è stato Marcu Howard che ha iscritto a referto 28 punti. Decisivo è stato il parziale di 10-2 maturato in avvio di secondo tempo a favore dei padroni di casa che hanno preso definitivamente il largo e indirizzando il match a proprio favore senza correre poi alcun rischio di una rimonta da parte degli avversari, obbligati così ad alzare bandiera bianca.

Nel terzo quarto è decisivo il parziale in favore degli spagnoli

Capitan Marco Belinelli e Tadas Sedekerskis si prendono la scena dopo la palla a due iniziale. La guardia ex San Antonio Spurs manda a bersaglio tutti i primi dieci punti del suo team rispondendo colpo su colpo al giocatore del Baskonia che, da parte sua, ne realizzerà undici su tredici. La compagine casalinga prova a scavare il primo solco con la tripla di Howard al 7’ che vale il 19-14. Cordinier la pensa diversamente ed il francese consente di accorciare le distanze. Sono numerosi i tentativi di spallata sia da una parte sia dall’altra. Awudu Abass e Lundberg confezionano il 4-0 che regala alla Virtus il vantaggio al suono della prima sirena (21-22). Costello suona la carica per i suoi con cinque punti personali ma puntualmente è la replica della Segafredo che riesce a mettere ancora una volta il naso avanti sul 27-29 con un ispirato Lundberg che chiuderà il primo tempo con otto punti prodotti. Arriva poi il momento di Rogkavopoulos ma l’equilibrio continua a farla da padrone. A mettersi in evidenza ci pensa anche Hackett col 38-39 prima del 41-41 che sancirà la conclusione del primo tempo. Nel terzo periodo si verifica lo strappo decisivo in favore del Baskonia preso per mano dal solito Howard. Non c’è scampo per i bianconeri che sono incapaci di reagire né in attacco né in difesa nel contenere la moltitudine di canestri incassati: gli uomini di Ivanovic scappano sul 63-47. L’inerzia non cambierà protagonista perché il Baskonia riuscirà ad amministrare il vantaggio costruito e gestirlo fino al suono della sirena finale. Va avanti così la stagione europea del Baskonia. Cala il sipario per Bologna dopo aver interpretato un ruolo di primo peso fino allo scorso mese di febbraio prima del calo di risultati manifestatosi a marzo.