Eurolega, il derby italiano è della Virtus Bologna: Olimpia Milano battuta 86-79

Bologna, 14 novembre 2023 – Si tinge di bianconero il derby italiano d’Eurolega: la Virtus Segafredo Bologna, spinta dal calore del suo pubblico, piega infatti l’EA7 Milano 86-79 e conquista il quarto sigillo casalingo nel suo cammino europeo. Gli uomini di coach Banchi, alle prese con una grave emergenza sotto canestro, hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo e si sono resi protagonisti dell’ennesima prova estremamente solida, costruendo il loro successo partendo dalle fondamenta di una difesa che nella ripresa è salita poderosamente di colpi e ha tolto punti di riferimento all’attacco di una Milano che ha ancora una volta ha palesato difficoltà in regia e non ha saputo sfruttare la maggior stazza. Anche in attacco, però, la Segafredo ha trovato nei vari momenti del match ottime risposte dai suoi uomini, e in particolare da Iffe Lundberg che si è fatto trovare nuovamente pronto siglando ben 19 punti in uscita dalla panchina, ma soprattutto la tripla che a 20” dalla fine ha spento le speranze di Milano. E’ di 14 punti a testa, invece, il bottino di Toko Shengelia e Awudu Abass, mentre sul fronte milanese gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Shavon Shields (21 punti) e Nikola Mirotic (16 punti).

La gara

Milano parte con un quintetto pesante, con Mirotic da tre e sotto Voigtman e Melli: la selta di Messina paga inizialmente buoni dividendi, perché l’Olimpia riesce a chiudere l’area, va forte a rimbalzo e trova canestri da Mirotic e Melli (7-12). Dall’altra parte, però, la Virtus prova a rispondere colpo su colpo aprendo la scatola difensiva milanese con le triple di Belinelli, Shengelia e Abass, ma al suono della prima sirena – grazie anche ai liberi convertiti da Hines – i punti di vantaggio di Milano sono ancora cinque (21-26). E’ Dobric l’asso che Banchi estrae dalla manica a inizio secondo quarto per ribaltare l’inerzia del match: il serbo si scatena su entrambi i lati del parquet e suggella la parità a quota 33 con una travolgente schiacciata in campo aperto. Preludio al sorpasso firmato da Shengelia che dà fiducia ai bianconeri, capaci poi di alimentare il loro buon momento con le stilettate dall’arco di Abass la precisione in lunetta di Lundberg per il 45-40 all’intervallo lungo.

Milano esce dagli spogliatoi con piglio rinnovato e un Voigtmann ritrovato dopo un primo tempo opaco: il tedesco segna quattro punti in un amen e, insieme a Mirotic e Lo, confeziona il 9-0 che riporta in testa i biancorossi che provano a ritrovare solidità con l’assetto a tre lunghi. Hackett però non ci sta e infila otto punti ravvicinati per il nuovo +4 virtussino (60-56). Milano ci riprova con le triple di Mirotic e Shields, ma a 10’ dalla fine la Virtus conserva due lunghezze di vantaggio (65-63). Quando il gioco riprende, l’Olimpia perde ulteriormente fluidità offensiva e smarrisce la via del canestro al cospetto della tentacolare difesa bianconera e la Segafredo prova ad approfittarne toccando il +7 con il gioco da tre punti di Lundberg (70-63). Mirotic e Shields provano a non far scappare Bologna con un paio di guizzi, ma è troppo poco per scalfire la solidità della Segafredo, abile nello sporcare le linee di passaggio dell’attacco avversario, recuperare palloni preziosi e trovare in Lundberg le punte di diamante dell’attacco che confeziona il +9 interno a poco più di 3’ dalla fine (77-68). Messa spalle al muro e pungolata nell’orgoglio, l’Olimpia ha un sussulto d’orgoglio: sono ancora Mirotic e Shields, dall’arco, a tenere in piedi Milano, la quale rientra a -2 a 1’15” dalla quarta sirena. Proprio nel momento in cui l’EA7 sembra poter assaporare il nuvo aggancio, però, arriva il morso letale del cobra: la tripla di Lundberg che a 20” dalla fine chiude di fatto i conti.